FTC: First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

161.98 USD 0.11 (0.07%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FTC hat sich für heute um -0.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 160.98 bis zu einem Hoch von 162.73 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
160.98 162.73
Jahresspanne
113.13 162.73
Vorheriger Schlusskurs
162.09
Eröffnung
162.73
Bid
161.98
Ask
162.28
Tief
160.98
Hoch
162.73
Volumen
18
Tagesänderung
-0.07%
Monatsänderung
4.40%
6-Monatsänderung
23.29%
Jahresänderung
23.55%
21 September, Sonntag