FTC: First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
161.98 USD 0.11 (0.07%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FTC hat sich für heute um -0.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 160.98 bis zu einem Hoch von 162.73 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
160.98 162.73
Jahresspanne
113.13 162.73
- Vorheriger Schlusskurs
- 162.09
- Eröffnung
- 162.73
- Bid
- 161.98
- Ask
- 162.28
- Tief
- 160.98
- Hoch
- 162.73
- Volumen
- 18
- Tagesänderung
- -0.07%
- Monatsänderung
- 4.40%
- 6-Monatsänderung
- 23.29%
- Jahresänderung
- 23.55%
21 September, Sonntag