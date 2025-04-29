Dövizler / FRST
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
FRST: Primis Financial Corp
10.78 USD 0.35 (3.14%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FRST fiyatı bugün -3.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.76 ve Yüksek fiyatı olarak 11.14 aralığında işlem gördü.
Primis Financial Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FRST haberleri
- Primis financial director Johnson buys $19,998 in shares
- Top 3 Financial Stocks That Are Set To Fly This Month - Associated Cap Gr (NYSE:AC), Primis Finl (NASDAQ:FRST)
- Primis financial director Garrett buys $25,029 in shares
- Earnings call transcript: Primis Financial Q2 2025 beats EPS forecast
- Primis Financial Q2 2025 slides: Progress toward ROA goals with specialized growth
- Primis Financial earnings beat by $0.13, revenue topped estimates
- Top 2 Financial Stocks That May Rocket Higher In Q3 - Safety Insurance Group (NASDAQ:SAFT), Primis Finl (NASDAQ:FRST)
- U.S. Bank Stocks Underperform Broader Markets In June
- Primis Financial Corp. amends board structure and adopts incentive plan
- Primis Bank Selects Lenders Cooperative to Power Operations for SBA and Commercial Lending
- Primis Financial to sell portion of Panacea stake for $22 million
- This NeuroSense Therapeutics Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 3 Initiations For Monday - NeuroSense Therapeutics (NASDAQ:NRSN), Primis Finl (NASDAQ:FRST)
- Primis Financial misses Q1 earnings estimates, shares fall
Günlük aralık
10.76 11.14
Yıllık aralık
7.58 12.95
- Önceki kapanış
- 11.13
- Açılış
- 11.14
- Satış
- 10.78
- Alış
- 11.08
- Düşük
- 10.76
- Yüksek
- 11.14
- Hacim
- 328
- Günlük değişim
- -3.14%
- Aylık değişim
- -4.18%
- 6 aylık değişim
- 11.36%
- Yıllık değişim
- -10.32%
21 Eylül, Pazar