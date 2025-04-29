Divisas / FRST
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
FRST: Primis Financial Corp
10.73 USD 0.02 (0.19%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FRST de hoy ha cambiado un 0.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.68, mientras que el máximo ha alcanzado 11.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Primis Financial Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FRST News
- Director de Primis Financial, Johnson, compra acciones por 19.998 dólares
- Primis financial director Johnson buys $19,998 in shares
- Top 3 Financial Stocks That Are Set To Fly This Month - Associated Cap Gr (NYSE:AC), Primis Finl (NASDAQ:FRST)
- Primis financial director Garrett buys $25,029 in shares
- Earnings call transcript: Primis Financial Q2 2025 beats EPS forecast
- Primis Financial Q2 2025 slides: Progress toward ROA goals with specialized growth
- Primis Financial earnings beat by $0.13, revenue topped estimates
- Top 2 Financial Stocks That May Rocket Higher In Q3 - Safety Insurance Group (NASDAQ:SAFT), Primis Finl (NASDAQ:FRST)
- U.S. Bank Stocks Underperform Broader Markets In June
- Primis Financial Corp. amends board structure and adopts incentive plan
- Primis Bank Selects Lenders Cooperative to Power Operations for SBA and Commercial Lending
- Primis Financial to sell portion of Panacea stake for $22 million
- This NeuroSense Therapeutics Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 3 Initiations For Monday - NeuroSense Therapeutics (NASDAQ:NRSN), Primis Finl (NASDAQ:FRST)
- Primis Financial misses Q1 earnings estimates, shares fall
Rango diario
10.68 11.00
Rango anual
7.58 12.95
- Cierres anteriores
- 10.71
- Open
- 10.78
- Bid
- 10.73
- Ask
- 11.03
- Low
- 10.68
- High
- 11.00
- Volumen
- 281
- Cambio diario
- 0.19%
- Cambio mensual
- -4.62%
- Cambio a 6 meses
- 10.85%
- Cambio anual
- -10.73%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B