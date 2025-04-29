Währungen / FRST
FRST: Primis Financial Corp
10.95 USD 0.18 (1.62%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FRST hat sich für heute um -1.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.92 bis zu einem Hoch von 11.14 gehandelt.
Verfolgen Sie die Primis Financial Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FRST News
- Primis-Finanzdirektor Johnson kauft Aktien für knapp 20.000 US-Dollar
- Primis financial director Johnson buys $19,998 in shares
- Top 3 Financial Stocks That Are Set To Fly This Month - Associated Cap Gr (NYSE:AC), Primis Finl (NASDAQ:FRST)
- Primis financial director Garrett buys $25,029 in shares
- Earnings call transcript: Primis Financial Q2 2025 beats EPS forecast
- Primis Financial Q2 2025 slides: Progress toward ROA goals with specialized growth
- Primis Financial earnings beat by $0.13, revenue topped estimates
- Top 2 Financial Stocks That May Rocket Higher In Q3 - Safety Insurance Group (NASDAQ:SAFT), Primis Finl (NASDAQ:FRST)
- U.S. Bank Stocks Underperform Broader Markets In June
- Primis Financial Corp. amends board structure and adopts incentive plan
- Primis Bank Selects Lenders Cooperative to Power Operations for SBA and Commercial Lending
- Primis Financial to sell portion of Panacea stake for $22 million
- This NeuroSense Therapeutics Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 3 Initiations For Monday - NeuroSense Therapeutics (NASDAQ:NRSN), Primis Finl (NASDAQ:FRST)
- Primis Financial misses Q1 earnings estimates, shares fall
Tagesspanne
10.92 11.14
Jahresspanne
7.58 12.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.13
- Eröffnung
- 11.14
- Bid
- 10.95
- Ask
- 11.25
- Tief
- 10.92
- Hoch
- 11.14
- Volumen
- 69
- Tagesänderung
- -1.62%
- Monatsänderung
- -2.67%
- 6-Monatsänderung
- 13.12%
- Jahresänderung
- -8.90%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K