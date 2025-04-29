Devises / FRST
FRST: Primis Financial Corp
10.78 USD 0.35 (3.14%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FRST a changé de -3.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.76 et à un maximum de 11.14.
Suivez la dynamique Primis Financial Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
FRST Nouvelles
- Primis financial director Johnson buys $19,998 in shares
- Top 3 Financial Stocks That Are Set To Fly This Month - Associated Cap Gr (NYSE:AC), Primis Finl (NASDAQ:FRST)
- Primis financial director Garrett buys $25,029 in shares
- Earnings call transcript: Primis Financial Q2 2025 beats EPS forecast
- Primis Financial Q2 2025 slides: Progress toward ROA goals with specialized growth
- Primis Financial earnings beat by $0.13, revenue topped estimates
- Top 2 Financial Stocks That May Rocket Higher In Q3 - Safety Insurance Group (NASDAQ:SAFT), Primis Finl (NASDAQ:FRST)
- U.S. Bank Stocks Underperform Broader Markets In June
- Primis Financial Corp. amends board structure and adopts incentive plan
- Primis Bank Selects Lenders Cooperative to Power Operations for SBA and Commercial Lending
- Primis Financial to sell portion of Panacea stake for $22 million
- This NeuroSense Therapeutics Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 3 Initiations For Monday - NeuroSense Therapeutics (NASDAQ:NRSN), Primis Finl (NASDAQ:FRST)
- Primis Financial misses Q1 earnings estimates, shares fall
Range quotidien
10.76 11.14
Range Annuel
7.58 12.95
- Clôture Précédente
- 11.13
- Ouverture
- 11.14
- Bid
- 10.78
- Ask
- 11.08
- Plus Bas
- 10.76
- Plus Haut
- 11.14
- Volume
- 328
- Changement quotidien
- -3.14%
- Changement Mensuel
- -4.18%
- Changement à 6 Mois
- 11.36%
- Changement Annuel
- -10.32%
20 septembre, samedi