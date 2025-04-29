Moedas / FRST
FRST: Primis Financial Corp
11.05 USD 0.32 (2.98%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FRST para hoje mudou para 2.98%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.79 e o mais alto foi 11.05.
Veja a dinâmica do par de moedas Primis Financial Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
10.79 11.05
Faixa anual
7.58 12.95
- Fechamento anterior
- 10.73
- Open
- 10.79
- Bid
- 11.05
- Ask
- 11.35
- Low
- 10.79
- High
- 11.05
- Volume
- 107
- Mudança diária
- 2.98%
- Mudança mensal
- -1.78%
- Mudança de 6 meses
- 14.15%
- Mudança anual
- -8.07%
