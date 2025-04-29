Валюты / FRST
FRST: Primis Financial Corp
10.71 USD 0.28 (2.55%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FRST за сегодня изменился на -2.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.68, а максимальная — 10.94.
Следите за динамикой Primis Financial Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FRST
- Primis financial director Johnson buys $19,998 in shares
- Top 3 Financial Stocks That Are Set To Fly This Month - Associated Cap Gr (NYSE:AC), Primis Finl (NASDAQ:FRST)
- Primis financial director Garrett buys $25,029 in shares
- Earnings call transcript: Primis Financial Q2 2025 beats EPS forecast
- Primis Financial Q2 2025 slides: Progress toward ROA goals with specialized growth
- Primis Financial earnings beat by $0.13, revenue topped estimates
- Top 2 Financial Stocks That May Rocket Higher In Q3 - Safety Insurance Group (NASDAQ:SAFT), Primis Finl (NASDAQ:FRST)
- U.S. Bank Stocks Underperform Broader Markets In June
- Primis Financial Corp. amends board structure and adopts incentive plan
- Primis Bank Selects Lenders Cooperative to Power Operations for SBA and Commercial Lending
- Primis Financial to sell portion of Panacea stake for $22 million
- This NeuroSense Therapeutics Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 3 Initiations For Monday - NeuroSense Therapeutics (NASDAQ:NRSN), Primis Finl (NASDAQ:FRST)
- Primis Financial misses Q1 earnings estimates, shares fall
Дневной диапазон
10.68 10.94
Годовой диапазон
7.58 12.95
- Предыдущее закрытие
- 10.99
- Open
- 10.90
- Bid
- 10.71
- Ask
- 11.01
- Low
- 10.68
- High
- 10.94
- Объем
- 189
- Дневное изменение
- -2.55%
- Месячное изменение
- -4.80%
- 6-месячное изменение
- 10.64%
- Годовое изменение
- -10.90%
