FRST: Primis Financial Corp
10.78 USD 0.35 (3.14%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FRST ha avuto una variazione del -3.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.76 e ad un massimo di 11.14.
Segui le dinamiche di Primis Financial Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
10.76 11.14
Intervallo Annuale
7.58 12.95
- Chiusura Precedente
- 11.13
- Apertura
- 11.14
- Bid
- 10.78
- Ask
- 11.08
- Minimo
- 10.76
- Massimo
- 11.14
- Volume
- 328
- Variazione giornaliera
- -3.14%
- Variazione Mensile
- -4.18%
- Variazione Semestrale
- 11.36%
- Variazione Annuale
- -10.32%
21 settembre, domenica