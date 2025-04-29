QuotazioniSezioni
FRST: Primis Financial Corp

10.78 USD 0.35 (3.14%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FRST ha avuto una variazione del -3.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.76 e ad un massimo di 11.14.

Segui le dinamiche di Primis Financial Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
10.76 11.14
Intervallo Annuale
7.58 12.95
Chiusura Precedente
11.13
Apertura
11.14
Bid
10.78
Ask
11.08
Minimo
10.76
Massimo
11.14
Volume
328
Variazione giornaliera
-3.14%
Variazione Mensile
-4.18%
Variazione Semestrale
11.36%
Variazione Annuale
-10.32%
