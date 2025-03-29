Dövizler / FMAO
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
FMAO: Farmers & Merchants Bancorp Inc
26.09 USD 0.43 (1.62%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FMAO fiyatı bugün -1.62% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.40 ve Yüksek fiyatı olarak 26.34 aralığında işlem gördü.
Farmers & Merchants Bancorp Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FMAO haberleri
- New Strong Buy Stocks for September 12th
- Best Income Stocks to Buy for September 12th
- Farmers & Merchants Q2 2025 slides: Net interest income jumps 20%, loan growth steady
- Best Income Stocks to Buy for August 11th
- Best Income Stocks to Buy for August 5th
- Farmers & Merchants Bancorp earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- F&M Bank announces leadership transition as board chairman steps down
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 29
- Farmers & Merchants Q4 2024 slides: asset growth continues with strong deposit base
- F&M Bank appoints tech executive Ahmed Alomari to board of directors
- Farmers & Merchants Bancorp approves quarterly dividend of $0.22125
- Eric D. Faust elevated to Executive Vice President at F&M Bank
- Jo Ellen Hornish steps down from F&M Bank’s Board
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 13
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 30
Günlük aralık
25.40 26.34
Yıllık aralık
20.88 34.15
- Önceki kapanış
- 26.52
- Açılış
- 26.34
- Satış
- 26.09
- Alış
- 26.39
- Düşük
- 25.40
- Yüksek
- 26.34
- Hacim
- 70
- Günlük değişim
- -1.62%
- Aylık değişim
- -0.15%
- 6 aylık değişim
- 9.71%
- Yıllık değişim
- -4.68%
21 Eylül, Pazar