Валюты / FMAO
FMAO: Farmers & Merchants Bancorp Inc
25.40 USD 0.70 (2.68%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FMAO за сегодня изменился на -2.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.07, а максимальная — 26.08.
Следите за динамикой Farmers & Merchants Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FMAO
Дневной диапазон
25.07 26.08
Годовой диапазон
20.88 34.15
- Предыдущее закрытие
- 26.10
- Open
- 26.08
- Bid
- 25.40
- Ask
- 25.70
- Low
- 25.07
- High
- 26.08
- Объем
- 35
- Дневное изменение
- -2.68%
- Месячное изменение
- -2.79%
- 6-месячное изменение
- 6.81%
- Годовое изменение
- -7.20%
