Währungen / FMAO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FMAO: Farmers & Merchants Bancorp Inc
26.31 USD 0.21 (0.79%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FMAO hat sich für heute um -0.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.40 bis zu einem Hoch von 26.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die Farmers & Merchants Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FMAO News
- New Strong Buy Stocks for September 12th
- Best Income Stocks to Buy for September 12th
- Farmers & Merchants Q2 2025 slides: Net interest income jumps 20%, loan growth steady
- Best Income Stocks to Buy for August 11th
- Best Income Stocks to Buy for August 5th
- Farmers & Merchants Bancorp earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- F&M Bank announces leadership transition as board chairman steps down
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 29
- Farmers & Merchants Q4 2024 slides: asset growth continues with strong deposit base
- F&M Bank appoints tech executive Ahmed Alomari to board of directors
- Farmers & Merchants Bancorp approves quarterly dividend of $0.22125
- Eric D. Faust elevated to Executive Vice President at F&M Bank
- Jo Ellen Hornish steps down from F&M Bank’s Board
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 13
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 30
Tagesspanne
25.40 26.34
Jahresspanne
20.88 34.15
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.52
- Eröffnung
- 26.34
- Bid
- 26.31
- Ask
- 26.61
- Tief
- 25.40
- Hoch
- 26.34
- Volumen
- 27
- Tagesänderung
- -0.79%
- Monatsänderung
- 0.69%
- 6-Monatsänderung
- 10.64%
- Jahresänderung
- -3.87%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K