Devises / FMAO
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FMAO: Farmers & Merchants Bancorp Inc
26.09 USD 0.43 (1.62%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FMAO a changé de -1.62% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.40 et à un maximum de 26.34.
Suivez la dynamique Farmers & Merchants Bancorp Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FMAO Nouvelles
- New Strong Buy Stocks for September 12th
- Best Income Stocks to Buy for September 12th
- Farmers & Merchants Q2 2025 slides: Net interest income jumps 20%, loan growth steady
- Best Income Stocks to Buy for August 11th
- Best Income Stocks to Buy for August 5th
- Farmers & Merchants Bancorp earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- F&M Bank announces leadership transition as board chairman steps down
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 29
- Farmers & Merchants Q4 2024 slides: asset growth continues with strong deposit base
- F&M Bank appoints tech executive Ahmed Alomari to board of directors
- Farmers & Merchants Bancorp approves quarterly dividend of $0.22125
- Eric D. Faust elevated to Executive Vice President at F&M Bank
- Jo Ellen Hornish steps down from F&M Bank’s Board
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 13
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 30
Range quotidien
25.40 26.34
Range Annuel
20.88 34.15
- Clôture Précédente
- 26.52
- Ouverture
- 26.34
- Bid
- 26.09
- Ask
- 26.39
- Plus Bas
- 25.40
- Plus Haut
- 26.34
- Volume
- 70
- Changement quotidien
- -1.62%
- Changement Mensuel
- -0.15%
- Changement à 6 Mois
- 9.71%
- Changement Annuel
- -4.68%
20 septembre, samedi