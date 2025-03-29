Moedas / FMAO
FMAO: Farmers & Merchants Bancorp Inc
26.15 USD 0.34 (1.32%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FMAO para hoje mudou para 1.32%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.81 e o mais alto foi 26.22.
Veja a dinâmica do par de moedas Farmers & Merchants Bancorp Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
FMAO Notícias
Faixa diária
25.81 26.22
Faixa anual
20.88 34.15
- Fechamento anterior
- 25.81
- Open
- 25.81
- Bid
- 26.15
- Ask
- 26.45
- Low
- 25.81
- High
- 26.22
- Volume
- 8
- Mudança diária
- 1.32%
- Mudança mensal
- 0.08%
- Mudança de 6 meses
- 9.97%
- Mudança anual
- -4.46%
