Divisas / FMAO
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
FMAO: Farmers & Merchants Bancorp Inc
25.81 USD 0.41 (1.61%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FMAO de hoy ha cambiado un 1.61%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.57, mientras que el máximo ha alcanzado 26.71.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Farmers & Merchants Bancorp Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FMAO News
- New Strong Buy Stocks for September 12th
- Best Income Stocks to Buy for September 12th
- Farmers & Merchants Q2 2025 slides: Net interest income jumps 20%, loan growth steady
- Best Income Stocks to Buy for August 11th
- Best Income Stocks to Buy for August 5th
- Farmers & Merchants Bancorp earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- F&M Bank announces leadership transition as board chairman steps down
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 29
- Farmers & Merchants Q4 2024 slides: asset growth continues with strong deposit base
- F&M Bank appoints tech executive Ahmed Alomari to board of directors
- Farmers & Merchants Bancorp approves quarterly dividend of $0.22125
- Eric D. Faust elevated to Executive Vice President at F&M Bank
- Jo Ellen Hornish steps down from F&M Bank’s Board
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 13
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 30
Rango diario
25.57 26.71
Rango anual
20.88 34.15
- Cierres anteriores
- 25.40
- Open
- 25.57
- Bid
- 25.81
- Ask
- 26.11
- Low
- 25.57
- High
- 26.71
- Volumen
- 47
- Cambio diario
- 1.61%
- Cambio mensual
- -1.22%
- Cambio a 6 meses
- 8.54%
- Cambio anual
- -5.70%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B