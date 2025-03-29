货币 / FMAO
FMAO: Farmers & Merchants Bancorp Inc
25.40 USD 0.70 (2.68%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FMAO汇率已更改-2.68%。当日，交易品种以低点25.07和高点26.08进行交易。
关注Farmers & Merchants Bancorp Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
25.07 26.08
年范围
20.88 34.15
- 前一天收盘价
- 26.10
- 开盘价
- 26.08
- 卖价
- 25.40
- 买价
- 25.70
- 最低价
- 25.07
- 最高价
- 26.08
- 交易量
- 35
- 日变化
- -2.68%
- 月变化
- -2.79%
- 6个月变化
- 6.81%
- 年变化
- -7.20%
