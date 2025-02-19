FGD hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün First Trust DJ Global Select Dividend hisse senedi 28.93 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 28.84 - 28.96 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 29.05 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 110 değerine ulaştı. FGD canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

First Trust DJ Global Select Dividend hisse senedi temettü ödüyor mu? First Trust DJ Global Select Dividend hisse senedi şu anda 28.93 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 22.38% ve USD değerlerini izler. FGD hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

FGD hisse senedi nasıl alınır? First Trust DJ Global Select Dividend hisselerini şu anki 28.93 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 28.93 ve Ask 29.23 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 110 ve günlük değişim oranı 0.24% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FGD fiyat hareketlerini takip edin.

FGD hisse senedine nasıl yatırım yapılır? First Trust DJ Global Select Dividend hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 21.60 - 29.81 ve mevcut fiyatı 28.93 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 28.93 veya Ask 29.23 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.56% ve 6 aylık değişim oranı 15.86% değerlerini karşılaştırır. FGD fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund hisse senedi yıllık olarak 29.81 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 21.60 - 29.81). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 29.05 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak First Trust DJ Global Select Dividend performansını takip edin.

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) hisse senedi yıllık olarak en düşük 21.60 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 28.93 ve hareket ettiği yıllık aralık 21.60 - 29.81 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FGD fiyat hareketlerini izleyin.