FGD: First Trust DJ Global Select Dividend
FGDの今日の為替レートは、-0.55%変化しました。日中、通貨は1あたり28.84の安値と28.97の高値で取引されました。
First Trust DJ Global Select Dividendダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FGD News
よくあるご質問
FGD株の現在の価格は？
First Trust DJ Global Select Dividendの株価は本日28.89です。28.84 - 28.97内で取引され、前日の終値は29.05、取引量は278に達しました。FGDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
First Trust DJ Global Select Dividendの株は配当を出しますか？
First Trust DJ Global Select Dividendの現在の価格は28.89です。配当方針は会社によりますが、投資家は22.21%やUSDにも注目します。FGDの動きはライブチャートで確認できます。
FGD株を買う方法は？
First Trust DJ Global Select Dividendの株は現在28.89で購入可能です。注文は通常28.89または29.19付近で行われ、278や0.10%が市場の動きを示します。FGDの最新情報はライブチャートで確認できます。
FGD株に投資する方法は？
First Trust DJ Global Select Dividendへの投資では、年間の値幅21.60 - 29.81と現在の28.89を考慮します。注文は多くの場合28.89や29.19で行われる前に、0.42%や15.70%と比較されます。FGDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fundの株の最高値は？
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fundの過去1年の最高値は29.81でした。21.60 - 29.81内で株価は大きく変動し、29.05と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust DJ Global Select Dividendのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fundの株の最低値は？
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund(FGD)の年間最安値は21.60でした。現在の28.89や21.60 - 29.81と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FGDの動きはライブチャートで確認できます。
FGDの株式分割はいつ行われましたか？
First Trust DJ Global Select Dividendは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、29.05、22.21%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 29.05
- 始値
- 28.86
- 買値
- 28.89
- 買値
- 29.19
- 安値
- 28.84
- 高値
- 28.97
- 出来高
- 278
- 1日の変化
- -0.55%
- 1ヶ月の変化
- 0.42%
- 6ヶ月の変化
- 15.70%
- 1年の変化
- 22.21%
- 実際
-
- 期待
- -4.625 M
- 前
- 3.524 M
- 実際
-
- 期待
- -0.310 M
- 前
- -0.703 M
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 4.613%
- 実際
-
- 期待
- 前