クォートセクション
通貨 / FGD
株に戻る

FGD: First Trust DJ Global Select Dividend

28.89 USD 0.16 (0.55%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FGDの今日の為替レートは、-0.55%変化しました。日中、通貨は1あたり28.84の安値と28.97の高値で取引されました。

First Trust DJ Global Select Dividendダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FGD News

よくあるご質問

FGD株の現在の価格は？

First Trust DJ Global Select Dividendの株価は本日28.89です。28.84 - 28.97内で取引され、前日の終値は29.05、取引量は278に達しました。FGDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

First Trust DJ Global Select Dividendの株は配当を出しますか？

First Trust DJ Global Select Dividendの現在の価格は28.89です。配当方針は会社によりますが、投資家は22.21%やUSDにも注目します。FGDの動きはライブチャートで確認できます。

FGD株を買う方法は？

First Trust DJ Global Select Dividendの株は現在28.89で購入可能です。注文は通常28.89または29.19付近で行われ、278や0.10%が市場の動きを示します。FGDの最新情報はライブチャートで確認できます。

FGD株に投資する方法は？

First Trust DJ Global Select Dividendへの投資では、年間の値幅21.60 - 29.81と現在の28.89を考慮します。注文は多くの場合28.89や29.19で行われる前に、0.42%や15.70%と比較されます。FGDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fundの株の最高値は？

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fundの過去1年の最高値は29.81でした。21.60 - 29.81内で株価は大きく変動し、29.05と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust DJ Global Select Dividendのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fundの株の最低値は？

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund(FGD)の年間最安値は21.60でした。現在の28.89や21.60 - 29.81と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FGDの動きはライブチャートで確認できます。

FGDの株式分割はいつ行われましたか？

First Trust DJ Global Select Dividendは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、29.05、22.21%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
28.84 28.97
1年のレンジ
21.60 29.81
以前の終値
29.05
始値
28.86
買値
28.89
買値
29.19
安値
28.84
高値
28.97
出来高
278
1日の変化
-0.55%
1ヶ月の変化
0.42%
6ヶ月の変化
15.70%
1年の変化
22.21%
22 10月, 水曜日
14:30
USD
EIA週間原油在庫
実際
期待
-4.625 M
3.524 M
14:30
USD
EIAクッシングの原油備蓄の変化
実際
期待
-0.310 M
-0.703 M
16:35
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
17:00
USD
20年債券オークション
実際
期待
4.613%
20:00
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待