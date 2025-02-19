КотировкиРазделы
FGD: First Trust DJ Global Select Dividend

28.89 USD 0.16 (0.55%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FGD за сегодня изменился на -0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.84, а максимальная — 28.92.

Следите за динамикой First Trust DJ Global Select Dividend. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FGD сегодня?

First Trust DJ Global Select Dividend (FGD) сегодня оценивается на уровне 28.89. Инструмент торгуется в пределах 28.84 - 28.92, вчерашнее закрытие составило 29.05, а торговый объем достиг 78. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FGD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust DJ Global Select Dividend?

First Trust DJ Global Select Dividend в настоящее время оценивается в 28.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.21% и USD. Отслеживайте движения FGD на графике в реальном времени.

Как купить акции FGD?

Вы можете купить акции First Trust DJ Global Select Dividend (FGD) по текущей цене 28.89. Ордера обычно размещаются около 28.89 или 29.19, тогда как 78 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FGD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FGD?

Инвестирование в First Trust DJ Global Select Dividend предполагает учет годового диапазона 21.60 - 29.81 и текущей цены 28.89. Многие сравнивают 0.42% и 15.70% перед размещением ордеров на 28.89 или 29.19. Изучайте ежедневные изменения цены FGD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund?

Самая высокая цена First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) за последний год составила 29.81. Акции заметно колебались в пределах 21.60 - 29.81, сравнение с 29.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust DJ Global Select Dividend на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund?

Самая низкая цена First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) за год составила 21.60. Сравнение с текущими 28.89 и 21.60 - 29.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FGD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FGD?

В прошлом First Trust DJ Global Select Dividend проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.05 и 22.21% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.84 28.92
Годовой диапазон
21.60 29.81
Предыдущее закрытие
29.05
Open
28.86
Bid
28.89
Ask
29.19
Low
28.84
High
28.92
Объем
78
Дневное изменение
-0.55%
Месячное изменение
0.42%
6-месячное изменение
15.70%
Годовое изменение
22.21%
