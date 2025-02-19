CotationsSections
FGD: First Trust DJ Global Select Dividend

28.89 USD 0.16 (0.55%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FGD a changé de -0.55% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 28.84 et à un maximum de 28.92.

Suivez la dynamique First Trust DJ Global Select Dividend. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action FGD aujourd'hui ?

L'action First Trust DJ Global Select Dividend est cotée à 28.89 aujourd'hui. Elle se négocie dans 28.84 - 28.92, a clôturé hier à 29.05 et son volume d'échange a atteint 78. Le graphique en temps réel du cours de FGD présente ces mises à jour.

L'action First Trust DJ Global Select Dividend verse-t-elle des dividendes ?

First Trust DJ Global Select Dividend est actuellement valorisé à 28.89. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 22.21% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FGD.

Comment acheter des actions FGD ?

Vous pouvez acheter des actions First Trust DJ Global Select Dividend au cours actuel de 28.89. Les ordres sont généralement placés à proximité de 28.89 ou de 29.19, le 78 et le 0.10% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FGD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action FGD ?

Investir dans First Trust DJ Global Select Dividend implique de prendre en compte la fourchette annuelle 21.60 - 29.81 et le prix actuel 28.89. Beaucoup comparent 0.42% et 15.70% avant de passer des ordres à 28.89 ou 29.19. Consultez le graphique du cours de FGD en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund ?

Le cours le plus élevé de First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund l'année dernière était 29.81. Au cours de 21.60 - 29.81, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 29.05 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust DJ Global Select Dividend sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund ?

Le cours le plus bas de First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) sur l'année a été 21.60. Sa comparaison avec 28.89 et 21.60 - 29.81 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FGD sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action FGD a-t-elle été divisée ?

First Trust DJ Global Select Dividend a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 29.05 et 22.21% après les opérations sur titres.

Range quotidien
28.84 28.92
Range Annuel
21.60 29.81
Clôture Précédente
29.05
Ouverture
28.86
Bid
28.89
Ask
29.19
Plus Bas
28.84
Plus Haut
28.92
Volume
78
Changement quotidien
-0.55%
Changement Mensuel
0.42%
Changement à 6 Mois
15.70%
Changement Annuel
22.21%
21 octobre, mardi
13:00
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale, Waller
Act
Fcst
Prev