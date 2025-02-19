- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FGD: First Trust DJ Global Select Dividend
Le taux de change de FGD a changé de -0.55% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 28.84 et à un maximum de 28.92.
Suivez la dynamique First Trust DJ Global Select Dividend. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FGD Nouvelles
- Is First Trust Dow Jones Global Select Dividend ETF (FGD) a Strong ETF Right Now?
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
- Is First Trust Dow Jones Global Select Dividend ETF (FGD) a Strong ETF Right Now?
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- IDV ETF: Long Term Risk Of Chasing Only Dividend Yield (BATS:IDV)
- Navigating The New Tariff Landscape
- The Storm Before The Calm
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- Stocks Are Falling, Gold Is Surging… What Should You Do?
- Asset Allocation: What To Consider In Volatile Markets
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
- 3 Things - State Of The Markets
- How Deep Is Your Non-U.S. Love
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FGD aujourd'hui ?
L'action First Trust DJ Global Select Dividend est cotée à 28.89 aujourd'hui. Elle se négocie dans 28.84 - 28.92, a clôturé hier à 29.05 et son volume d'échange a atteint 78. Le graphique en temps réel du cours de FGD présente ces mises à jour.
L'action First Trust DJ Global Select Dividend verse-t-elle des dividendes ?
First Trust DJ Global Select Dividend est actuellement valorisé à 28.89. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 22.21% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FGD.
Comment acheter des actions FGD ?
Vous pouvez acheter des actions First Trust DJ Global Select Dividend au cours actuel de 28.89. Les ordres sont généralement placés à proximité de 28.89 ou de 29.19, le 78 et le 0.10% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FGD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FGD ?
Investir dans First Trust DJ Global Select Dividend implique de prendre en compte la fourchette annuelle 21.60 - 29.81 et le prix actuel 28.89. Beaucoup comparent 0.42% et 15.70% avant de passer des ordres à 28.89 ou 29.19. Consultez le graphique du cours de FGD en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund ?
Le cours le plus élevé de First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund l'année dernière était 29.81. Au cours de 21.60 - 29.81, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 29.05 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust DJ Global Select Dividend sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund ?
Le cours le plus bas de First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) sur l'année a été 21.60. Sa comparaison avec 28.89 et 21.60 - 29.81 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FGD sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FGD a-t-elle été divisée ?
First Trust DJ Global Select Dividend a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 29.05 et 22.21% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 29.05
- Ouverture
- 28.86
- Bid
- 28.89
- Ask
- 29.19
- Plus Bas
- 28.84
- Plus Haut
- 28.92
- Volume
- 78
- Changement quotidien
- -0.55%
- Changement Mensuel
- 0.42%
- Changement à 6 Mois
- 15.70%
- Changement Annuel
- 22.21%