FGD: First Trust DJ Global Select Dividend
Der Wechselkurs von FGD hat sich für heute um -0.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.84 bis zu einem Hoch von 28.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust DJ Global Select Dividend-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FGD News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FGD heute?
Die Aktie von First Trust DJ Global Select Dividend (FGD) notiert heute bei 28.89. Sie wird innerhalb einer Spanne von 28.84 - 28.97 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 29.05 und das Handelsvolumen erreichte 278. Das Live-Chart von FGD zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FGD Dividenden?
First Trust DJ Global Select Dividend wird derzeit mit 28.89 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 22.21% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FGD zu verfolgen.
Wie kaufe ich FGD-Aktien?
Sie können Aktien von First Trust DJ Global Select Dividend (FGD) zum aktuellen Kurs von 28.89 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 28.89 oder 29.19 platziert, während 278 und 0.10% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FGD auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FGD-Aktien?
Bei einer Investition in First Trust DJ Global Select Dividend müssen die jährliche Spanne 21.60 - 29.81 und der aktuelle Kurs 28.89 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.42% und 15.70%, bevor sie Orders zu 28.89 oder 29.19 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FGD.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund?
Der höchste Kurs von First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) im vergangenen Jahr lag bei 29.81. Innerhalb von 21.60 - 29.81 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 29.05 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Trust DJ Global Select Dividend mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund?
Der niedrigste Kurs von First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) im Laufe des Jahres betrug 21.60. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 28.89 und der Spanne 21.60 - 29.81 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FGD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FGD statt?
First Trust DJ Global Select Dividend hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 29.05 und 22.21% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 29.05
- Eröffnung
- 28.86
- Bid
- 28.89
- Ask
- 29.19
- Tief
- 28.84
- Hoch
- 28.97
- Volumen
- 278
- Tagesänderung
- -0.55%
- Monatsänderung
- 0.42%
- 6-Monatsänderung
- 15.70%
- Jahresänderung
- 22.21%
