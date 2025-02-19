CotizacionesSecciones
FGD: First Trust DJ Global Select Dividend

28.89 USD 0.16 (0.55%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de FGD de hoy ha cambiado un -0.55%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 28.84, mientras que el máximo ha alcanzado 28.97.

Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust DJ Global Select Dividend. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de FGD hoy?

First Trust DJ Global Select Dividend (FGD) se evalúa hoy en 28.89. El instrumento se negocia dentro de 28.84 - 28.97; el cierre de ayer ha sido 29.05 y el volumen comercial ha alcanzado 278. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FGD en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de First Trust DJ Global Select Dividend?

First Trust DJ Global Select Dividend se evalúa actualmente en 28.89. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 22.21% y USD. Monitoree los movimientos de FGD en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de FGD?

Puede comprar acciones de First Trust DJ Global Select Dividend (FGD) al precio actual de 28.89. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 28.89 o 29.19, mientras que 278 y 0.10% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FGD en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de FGD?

Invertir en First Trust DJ Global Select Dividend implica tener en cuenta el rango anual 21.60 - 29.81 y el precio actual 28.89. Muchos comparan 0.42% y 15.70% antes de colocar órdenes en 28.89 o 29.19. Estudie los cambios diarios de precios de FGD en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund?

El precio más alto de First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) en el último año ha sido 29.81. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 21.60 - 29.81, una comparación con 29.05 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de First Trust DJ Global Select Dividend en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund?

El precio más bajo de First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) para el año ha sido 21.60. La comparación con los actuales 28.89 y 21.60 - 29.81 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FGD en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FGD?

En el pasado, First Trust DJ Global Select Dividend ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 29.05 y 22.21% después de las acciones corporativas.

Rango diario
28.84 28.97
Rango anual
21.60 29.81
Cierres anteriores
29.05
Open
28.86
Bid
28.89
Ask
29.19
Low
28.84
High
28.97
Volumen
278
Cambio diario
-0.55%
Cambio mensual
0.42%
Cambio a 6 meses
15.70%
Cambio anual
22.21%
