FGD: First Trust DJ Global Select Dividend
Il tasso di cambio FGD ha avuto una variazione del -0.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.84 e ad un massimo di 28.92.
Segui le dinamiche di First Trust DJ Global Select Dividend. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
FGD News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FGD oggi?
Oggi le azioni First Trust DJ Global Select Dividend sono prezzate a 28.89. Viene scambiato all'interno di 28.84 - 28.92, la chiusura di ieri è stata 29.05 e il volume degli scambi ha raggiunto 78. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FGD mostra questi aggiornamenti.
Le azioni First Trust DJ Global Select Dividend pagano dividendi?
First Trust DJ Global Select Dividend è attualmente valutato a 28.89. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 22.21% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FGD.
Come acquistare azioni FGD?
Puoi acquistare azioni First Trust DJ Global Select Dividend al prezzo attuale di 28.89. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 28.89 o 29.19, mentre 78 e 0.10% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FGD sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FGD?
Investire in First Trust DJ Global Select Dividend implica considerare l'intervallo annuale 21.60 - 29.81 e il prezzo attuale 28.89. Molti confrontano 0.42% e 15.70% prima di effettuare ordini su 28.89 o 29.19. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FGD con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund?
Il prezzo massimo di First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund nell'ultimo anno è stato 29.81. All'interno di 21.60 - 29.81, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 29.05 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust DJ Global Select Dividend utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund?
Il prezzo più basso di First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) nel corso dell'anno è stato 21.60. Confrontandolo con gli attuali 28.89 e 21.60 - 29.81 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FGD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FGD?
First Trust DJ Global Select Dividend ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 29.05 e 22.21%.
- Chiusura Precedente
- 29.05
- Apertura
- 28.86
- Bid
- 28.89
- Ask
- 29.19
- Minimo
- 28.84
- Massimo
- 28.92
- Volume
- 78
- Variazione giornaliera
- -0.55%
- Variazione Mensile
- 0.42%
- Variazione Semestrale
- 15.70%
- Variazione Annuale
- 22.21%