- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
FGD: First Trust DJ Global Select Dividend
A taxa do FGD para hoje mudou para -0.55%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 28.84 e o mais alto foi 28.92.
Veja a dinâmica do par de moedas First Trust DJ Global Select Dividend. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FGD Notícias
- Is First Trust Dow Jones Global Select Dividend ETF (FGD) a Strong ETF Right Now?
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
- Is First Trust Dow Jones Global Select Dividend ETF (FGD) a Strong ETF Right Now?
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- IDV ETF: Long Term Risk Of Chasing Only Dividend Yield (BATS:IDV)
- Navigating The New Tariff Landscape
- The Storm Before The Calm
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- Stocks Are Falling, Gold Is Surging… What Should You Do?
- Asset Allocation: What To Consider In Volatile Markets
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
- 3 Things - State Of The Markets
- How Deep Is Your Non-U.S. Love
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FGD hoje?
Hoje First Trust DJ Global Select Dividend (FGD) está avaliado em 28.89. O instrumento é negociado dentro de 28.84 - 28.92, o fechamento de ontem foi 29.05, e o volume de negociação atingiu 78. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FGD em tempo real.
As ações de First Trust DJ Global Select Dividend pagam dividendos?
Atualmente First Trust DJ Global Select Dividend está avaliado em 28.89. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 22.21% e USD. Monitore os movimentos de FGD no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FGD?
Você pode comprar ações de First Trust DJ Global Select Dividend (FGD) pelo preço atual 28.89. Ordens geralmente são executadas perto de 28.89 ou 29.19, enquanto 78 e 0.10% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FGD no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FGD?
Investir em First Trust DJ Global Select Dividend envolve considerar a faixa anual 21.60 - 29.81 e o preço atual 28.89. Muitos comparam 0.42% e 15.70% antes de enviar ordens em 28.89 ou 29.19. Estude as mudanças diárias de preço de FGD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund?
O maior preço de First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) no último ano foi 29.81. As ações oscilaram bastante dentro de 21.60 - 29.81, e a comparação com 29.05 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Trust DJ Global Select Dividend no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund?
O menor preço de First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) no ano foi 21.60. A comparação com o preço atual 28.89 e 21.60 - 29.81 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FGD em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FGD?
No passado First Trust DJ Global Select Dividend passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 29.05 e 22.21% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 29.05
- Open
- 28.86
- Bid
- 28.89
- Ask
- 29.19
- Low
- 28.84
- High
- 28.92
- Volume
- 78
- Mudança diária
- -0.55%
- Mudança mensal
- 0.42%
- Mudança de 6 meses
- 15.70%
- Mudança anual
- 22.21%