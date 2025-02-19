FGD: First Trust DJ Global Select Dividend
今日FGD汇率已更改-0.55%。当日，交易品种以低点28.84和高点28.92进行交易。
关注First Trust DJ Global Select Dividend动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
FGD股票今天的价格是多少？
First Trust DJ Global Select Dividend股票今天的定价为28.89。它在28.84 - 28.92范围内交易，昨天的收盘价为29.05，交易量达到78。FGD的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust DJ Global Select Dividend股票是否支付股息？
First Trust DJ Global Select Dividend目前的价值为28.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.21%和USD。实时查看图表以跟踪FGD走势。
如何购买FGD股票？
您可以以28.89的当前价格购买First Trust DJ Global Select Dividend股票。订单通常设置在28.89或29.19附近，而78和0.10%显示市场活动。立即关注FGD的实时图表更新。
如何投资FGD股票？
投资First Trust DJ Global Select Dividend需要考虑年度范围21.60 - 29.81和当前价格28.89。许多人在以28.89或29.19下订单之前，会比较0.42%和。实时查看FGD价格图表，了解每日变化。
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund的最高价格是29.81。在21.60 - 29.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust DJ Global Select Dividend的绩效。
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund股票的最低价格是多少？
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund（FGD）的最低价格为21.60。将其与当前的28.89和21.60 - 29.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FGD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FGD股票是什么时候拆分的？
First Trust DJ Global Select Dividend历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.05和22.21%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.05
- 开盘价
- 28.86
- 卖价
- 28.89
- 买价
- 29.19
- 最低价
- 28.84
- 最高价
- 28.92
- 交易量
- 78
- 日变化
- -0.55%
- 月变化
- 0.42%
- 6个月变化
- 15.70%
- 年变化
- 22.21%