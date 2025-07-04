KotasyonBölümler
FEX: First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

116.29 USD 0.45 (0.39%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FEX fiyatı bugün 0.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 115.99 ve Yüksek fiyatı olarak 117.40 aralığında işlem gördü.

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FEX haberleri

Sıkça sorulan sorular

FEX hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund hisse senedi 116.29 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 115.99 - 117.40 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 115.84 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 33 değerine ulaştı. FEX canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund hisse senedi temettü ödüyor mu?

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund hisse senedi şu anda 116.29 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 11.46% ve USD değerlerini izler. FEX hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

FEX hisse senedi nasıl alınır?

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund hisselerini şu anki 116.29 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 116.29 ve Ask 116.59 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 33 ve günlük değişim oranı -0.47% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FEX fiyat hareketlerini takip edin.

FEX hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 88.06 - 118.57 ve mevcut fiyatı 116.29 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 116.29 veya Ask 116.59 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.38% ve 6 aylık değişim oranı 15.48% değerlerini karşılaştırır. FEX fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund hisse senedi yıllık olarak 118.57 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 88.06 - 118.57). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 115.84 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund performansını takip edin.

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) hisse senedi yıllık olarak en düşük 88.06 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 116.29 ve hareket ettiği yıllık aralık 88.06 - 118.57 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FEX fiyat hareketlerini izleyin.

FEX hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 115.84 ve yıllık değişim oranı 11.46% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
115.99 117.40
Yıllık aralık
88.06 118.57
Önceki kapanış
115.84
Açılış
116.84
Satış
116.29
Alış
116.59
Düşük
115.99
Yüksek
117.40
Hacim
33
Günlük değişim
0.39%
Aylık değişim
-0.38%
6 aylık değişim
15.48%
Yıllık değişim
11.46%
16 Ekim, Perşembe
00:00
ALL
IMF Toplantısı
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Perakende Satışlar (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-0.2%
Önceki
0.6%
12:30
USD
Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
0.1%
Önceki
0.7%
12:30
USD
Perakende Denetimi (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-0.3%
Önceki
0.7%
12:30
USD
ÜFE (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Çekirdek ÜFE (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Philadelphia Fed Üretim Endeksi
Açıklanan
Beklenti
4.8
Önceki
23.2
12:30
USD
Philadelphia Fed İstihdam
Açıklanan
Beklenti
8.3
Önceki
5.6
12:30
USD
Yeni İşsizlik Başvuruları
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Devam Eden İşsizlik Başvuruları
Açıklanan
Beklenti
Önceki
13:00
USD
Fed Başkanı Waller'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
13:00
USD
Fed Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Barr'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
İşletme Stokları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
0.1%
Önceki
0.2%
14:00
USD
Perakende Stokları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
0.0%
Önceki
0.0%
14:00
USD
Otomobil Harici Perakende Stokları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
Önceki
0.3%
14:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
16:00
USD
ÇED Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
Beklenti
-2.689 M
Önceki
3.715 M
16:00
USD
ÇED Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
Beklenti
-0.276 M
Önceki
-0.763 M