FEX hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund hisse senedi 116.29 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 115.99 - 117.40 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 115.84 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 33 değerine ulaştı. FEX canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund hisse senedi temettü ödüyor mu? First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund hisse senedi şu anda 116.29 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 11.46% ve USD değerlerini izler. FEX hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

FEX hisse senedi nasıl alınır? First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund hisselerini şu anki 116.29 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 116.29 ve Ask 116.59 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 33 ve günlük değişim oranı -0.47% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FEX fiyat hareketlerini takip edin.

FEX hisse senedine nasıl yatırım yapılır? First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 88.06 - 118.57 ve mevcut fiyatı 116.29 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 116.29 veya Ask 116.59 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.38% ve 6 aylık değişim oranı 15.48% değerlerini karşılaştırır. FEX fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund hisse senedi yıllık olarak 118.57 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 88.06 - 118.57). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 115.84 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund performansını takip edin.

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) hisse senedi yıllık olarak en düşük 88.06 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 116.29 ve hareket ettiği yıllık aralık 88.06 - 118.57 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FEX fiyat hareketlerini izleyin.