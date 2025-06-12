货币 / FEX
FEX: First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
116.89 USD 0.11 (0.09%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FEX汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点116.32和高点117.13进行交易。
关注First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
116.32 117.13
年范围
88.06 117.26
- 前一天收盘价
- 117.00
- 开盘价
- 117.13
- 卖价
- 116.89
- 买价
- 117.19
- 最低价
- 116.32
- 最高价
- 117.13
- 交易量
- 34
- 日变化
- -0.09%
- 月变化
- 2.29%
- 6个月变化
- 14.73%
- 年变化
- 12.15%
21 九月, 星期日