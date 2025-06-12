报价部分
FEX: First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

116.89 USD 0.11 (0.09%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FEX汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点116.32和高点117.13进行交易。

关注First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

日范围
116.32 117.13
年范围
88.06 117.26
前一天收盘价
117.00
开盘价
117.13
卖价
116.89
买价
117.19
最低价
116.32
最高价
117.13
交易量
34
日变化
-0.09%
月变化
2.29%
6个月变化
14.73%
年变化
12.15%
21 九月, 星期日