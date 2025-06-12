クォートセクション
FEX: First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

117.00 USD 1.06 (0.91%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FEXの今日の為替レートは、0.91%変化しました。日中、通貨は1あたり116.32の安値と117.26の高値で取引されました。

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
116.32 117.26
1年のレンジ
88.06 117.26
以前の終値
115.94
始値
116.32
買値
117.00
買値
117.30
安値
116.32
高値
117.26
出来高
28
1日の変化
0.91%
1ヶ月の変化
2.39%
6ヶ月の変化
14.84%
1年の変化
12.25%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K