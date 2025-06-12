通貨 / FEX
FEX: First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
117.00 USD 1.06 (0.91%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FEXの今日の為替レートは、0.91%変化しました。日中、通貨は1あたり116.32の安値と117.26の高値で取引されました。
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
FEX News
1日のレンジ
116.32 117.26
1年のレンジ
88.06 117.26
- 以前の終値
- 115.94
- 始値
- 116.32
- 買値
- 117.00
- 買値
- 117.30
- 安値
- 116.32
- 高値
- 117.26
- 出来高
- 28
- 1日の変化
- 0.91%
- 1ヶ月の変化
- 2.39%
- 6ヶ月の変化
- 14.84%
- 1年の変化
- 12.25%
