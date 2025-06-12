QuotazioniSezioni
Valute / FEX
Tornare a Azioni

FEX: First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

116.89 USD 0.11 (0.09%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FEX ha avuto una variazione del -0.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 116.32 e ad un massimo di 117.13.

Segui le dinamiche di First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FEX News

Intervallo Giornaliero
116.32 117.13
Intervallo Annuale
88.06 117.26
Chiusura Precedente
117.00
Apertura
117.13
Bid
116.89
Ask
117.19
Minimo
116.32
Massimo
117.13
Volume
34
Variazione giornaliera
-0.09%
Variazione Mensile
2.29%
Variazione Semestrale
14.73%
Variazione Annuale
12.15%
21 settembre, domenica