Valute / FEX
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FEX: First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
116.89 USD 0.11 (0.09%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FEX ha avuto una variazione del -0.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 116.32 e ad un massimo di 117.13.
Segui le dinamiche di First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FEX News
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Introducing TMC Research’s Recession Probability Indicator
- Should First Trust Large Cap Core AlphaDEX ETF (FEX) Be on Your Investing Radar?
- Tails We Win, Heads You Lose': How The U.S. Has Managed To Avoid A Recession, For Now
- Weekly Market Pulse: The Sound Of Silence
- Is First Trust Large Cap Core AlphaDEX ETF (FEX) a Strong ETF Right Now?
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Eternal Debate Over Valuations
- Recession Talk Is Back, But Confirming Data Still Missing
- Weekly Market Pulse: A River In Egypt (null:SPX)
- Recession Risk In Autumn 2025 Rising With Tariff Uncertainty
- Recession Bells Ring Louder As Conference Board’s LEI Sinks
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Bear Market Playbook: Decoding Recession Risk, Valuation Impact, And Style Leadership
- RecessionAlert Weekly Leading Economic Index
- The Economic Cycle And The Commodity/Gold Ratio
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Historical Data: Recessions Trump Interest Rate Relief For Car And Home Sales
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- The Real Meaning Of The 'TACO' Trade
- Above The Noise: Putting Pessimism In Perspective
- Fed Watch: In No Hurry
- The Bubble - Contains The Collapse - Contains The Resurgence
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
Intervallo Giornaliero
116.32 117.13
Intervallo Annuale
88.06 117.26
- Chiusura Precedente
- 117.00
- Apertura
- 117.13
- Bid
- 116.89
- Ask
- 117.19
- Minimo
- 116.32
- Massimo
- 117.13
- Volume
- 34
- Variazione giornaliera
- -0.09%
- Variazione Mensile
- 2.29%
- Variazione Semestrale
- 14.73%
- Variazione Annuale
- 12.15%
21 settembre, domenica