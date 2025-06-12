Валюты / FEX
FEX: First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
116.00 USD 0.16 (0.14%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FEX за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 115.57, а максимальная — 116.21.
Следите за динамикой First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FEX
Дневной диапазон
115.57 116.21
Годовой диапазон
88.06 117.05
- Предыдущее закрытие
- 116.16
- Open
- 116.21
- Bid
- 116.00
- Ask
- 116.30
- Low
- 115.57
- High
- 116.21
- Объем
- 34
- Дневное изменение
- -0.14%
- Месячное изменение
- 1.51%
- 6-месячное изменение
- 13.86%
- Годовое изменение
- 11.29%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.