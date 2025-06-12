통화 / FEX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
FEX: First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
116.89 USD 0.11 (0.09%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FEX 환율이 오늘 -0.09%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 116.32이고 고가는 117.13이었습니다.
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FEX News
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Introducing TMC Research’s Recession Probability Indicator
- Should First Trust Large Cap Core AlphaDEX ETF (FEX) Be on Your Investing Radar?
- Tails We Win, Heads You Lose': How The U.S. Has Managed To Avoid A Recession, For Now
- Weekly Market Pulse: The Sound Of Silence
- Is First Trust Large Cap Core AlphaDEX ETF (FEX) a Strong ETF Right Now?
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Eternal Debate Over Valuations
- Recession Talk Is Back, But Confirming Data Still Missing
- Weekly Market Pulse: A River In Egypt (null:SPX)
- Recession Risk In Autumn 2025 Rising With Tariff Uncertainty
- Recession Bells Ring Louder As Conference Board’s LEI Sinks
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Bear Market Playbook: Decoding Recession Risk, Valuation Impact, And Style Leadership
- RecessionAlert Weekly Leading Economic Index
- The Economic Cycle And The Commodity/Gold Ratio
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Historical Data: Recessions Trump Interest Rate Relief For Car And Home Sales
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- The Real Meaning Of The 'TACO' Trade
- Above The Noise: Putting Pessimism In Perspective
- Fed Watch: In No Hurry
- The Bubble - Contains The Collapse - Contains The Resurgence
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
일일 변동 비율
116.32 117.13
년간 변동
88.06 117.26
- 이전 종가
- 117.00
- 시가
- 117.13
- Bid
- 116.89
- Ask
- 117.19
- 저가
- 116.32
- 고가
- 117.13
- 볼륨
- 34
- 일일 변동
- -0.09%
- 월 변동
- 2.29%
- 6개월 변동
- 14.73%
- 년간 변동율
- 12.15%
20 9월, 토요일