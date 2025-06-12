KurseKategorien
FEX: First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

116.75 USD 0.25 (0.21%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FEX hat sich für heute um -0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 116.32 bis zu einem Hoch von 116.75 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
116.32 116.75
Jahresspanne
88.06 117.26
Vorheriger Schlusskurs
117.00
Eröffnung
116.67
Bid
116.75
Ask
117.05
Tief
116.32
Hoch
116.75
Volumen
19
Tagesänderung
-0.21%
Monatsänderung
2.17%
6-Monatsänderung
14.60%
Jahresänderung
12.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K