Währungen / FEX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FEX: First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
116.75 USD 0.25 (0.21%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FEX hat sich für heute um -0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 116.32 bis zu einem Hoch von 116.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FEX News
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Introducing TMC Research’s Recession Probability Indicator
- Should First Trust Large Cap Core AlphaDEX ETF (FEX) Be on Your Investing Radar?
- Tails We Win, Heads You Lose': How The U.S. Has Managed To Avoid A Recession, For Now
- Weekly Market Pulse: The Sound Of Silence
- Is First Trust Large Cap Core AlphaDEX ETF (FEX) a Strong ETF Right Now?
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Eternal Debate Over Valuations
- Recession Talk Is Back, But Confirming Data Still Missing
- Weekly Market Pulse: A River In Egypt (null:SPX)
- Recession Risk In Autumn 2025 Rising With Tariff Uncertainty
- Recession Bells Ring Louder As Conference Board’s LEI Sinks
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Bear Market Playbook: Decoding Recession Risk, Valuation Impact, And Style Leadership
- RecessionAlert Weekly Leading Economic Index
- The Economic Cycle And The Commodity/Gold Ratio
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Historical Data: Recessions Trump Interest Rate Relief For Car And Home Sales
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- The Real Meaning Of The 'TACO' Trade
- Above The Noise: Putting Pessimism In Perspective
- Fed Watch: In No Hurry
- The Bubble - Contains The Collapse - Contains The Resurgence
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
Tagesspanne
116.32 116.75
Jahresspanne
88.06 117.26
- Vorheriger Schlusskurs
- 117.00
- Eröffnung
- 116.67
- Bid
- 116.75
- Ask
- 117.05
- Tief
- 116.32
- Hoch
- 116.75
- Volumen
- 19
- Tagesänderung
- -0.21%
- Monatsänderung
- 2.17%
- 6-Monatsänderung
- 14.60%
- Jahresänderung
- 12.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K