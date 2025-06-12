CotizacionesSecciones
Divisas / FEX
Volver a Acciones

FEX: First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

115.94 USD 0.06 (0.05%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de FEX de hoy ha cambiado un -0.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 115.81, mientras que el máximo ha alcanzado 116.46.

Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FEX News

Rango diario
115.81 116.46
Rango anual
88.06 117.05
Cierres anteriores
116.00
Open
115.81
Bid
115.94
Ask
116.24
Low
115.81
High
116.46
Volumen
24
Cambio diario
-0.05%
Cambio mensual
1.46%
Cambio a 6 meses
13.80%
Cambio anual
11.23%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B