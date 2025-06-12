Divisas / FEX
FEX: First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
115.94 USD 0.06 (0.05%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FEX de hoy ha cambiado un -0.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 115.81, mientras que el máximo ha alcanzado 116.46.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FEX News
Rango diario
115.81 116.46
Rango anual
88.06 117.05
- Cierres anteriores
- 116.00
- Open
- 115.81
- Bid
- 115.94
- Ask
- 116.24
- Low
- 115.81
- High
- 116.46
- Volumen
- 24
- Cambio diario
- -0.05%
- Cambio mensual
- 1.46%
- Cambio a 6 meses
- 13.80%
- Cambio anual
- 11.23%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B