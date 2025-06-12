CotationsSections
FEX: First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

116.89 USD 0.11 (0.09%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FEX a changé de -0.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 116.32 et à un maximum de 117.13.

Suivez la dynamique First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
116.32 117.13
Range Annuel
88.06 117.26
Clôture Précédente
117.00
Ouverture
117.13
Bid
116.89
Ask
117.19
Plus Bas
116.32
Plus Haut
117.13
Volume
34
Changement quotidien
-0.09%
Changement Mensuel
2.29%
Changement à 6 Mois
14.73%
Changement Annuel
12.15%
