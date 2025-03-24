- Genel bakış
EWN: iShares MSCI Netherlands Index Fund
EWN fiyatı bugün 0.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 58.53 ve Yüksek fiyatı olarak 58.70 aralığında işlem gördü.
iShares MSCI Netherlands Index Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
EWN haberleri
Sıkça sorulan sorular
EWN hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün iShares MSCI Netherlands Index Fund hisse senedi 58.53 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 58.53 - 58.70 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 58.30 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 3 değerine ulaştı. EWN canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
iShares MSCI Netherlands Index Fund hisse senedi temettü ödüyor mu?
iShares MSCI Netherlands Index Fund hisse senedi şu anda 58.53 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 25.01% ve USD değerlerini izler. EWN hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
EWN hisse senedi nasıl alınır?
iShares MSCI Netherlands Index Fund hisselerini şu anki 58.53 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 58.53 ve Ask 58.83 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 3 ve günlük değişim oranı -0.29% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte EWN fiyat hareketlerini takip edin.
EWN hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
iShares MSCI Netherlands Index Fund hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 41.40 - 59.91 ve mevcut fiyatı 58.53 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 58.53 veya Ask 58.83 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.46% ve 6 aylık değişim oranı 19.79% değerlerini karşılaştırır. EWN fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
iShares MSCI Netherlands ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
iShares MSCI Netherlands ETF hisse senedi yıllık olarak 59.91 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 41.40 - 59.91). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 58.30 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares MSCI Netherlands Index Fund performansını takip edin.
iShares MSCI Netherlands ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) hisse senedi yıllık olarak en düşük 41.40 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 58.53 ve hareket ettiği yıllık aralık 41.40 - 59.91 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki EWN fiyat hareketlerini izleyin.
EWN hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
iShares MSCI Netherlands Index Fund geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 58.30 ve yıllık değişim oranı 25.01% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 58.30
- Açılış
- 58.70
- Satış
- 58.53
- Alış
- 58.83
- Düşük
- 58.53
- Yüksek
- 58.70
- Hacim
- 3
- Günlük değişim
- 0.39%
- Aylık değişim
- 0.46%
- 6 aylık değişim
- 19.79%
- Yıllık değişim
- 25.01%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -0.2%
- Önceki
- 0.6%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.1%
- Önceki
- 0.7%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -0.3%
- Önceki
- 0.7%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- -12.8
- Beklenti
- 4.8
- Önceki
- 23.2
- Açıklanan
- 4.6
- Beklenti
- 8.3
- Önceki
- 5.6
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.1%
- Önceki
- 0.2%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.0%
- Önceki
- 0.0%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 0.3%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 3.524 M
- Beklenti
- -2.689 M
- Önceki
- 3.715 M
- Açıklanan
- -0.703 M
- Beklenti
- -0.276 M
- Önceki
- -0.763 M