- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
EWN: iShares MSCI Netherlands Index Fund
Der Wechselkurs von EWN hat sich für heute um -0.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 58.32 bis zu einem Hoch von 58.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares MSCI Netherlands Index Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EWN News
- ING warnt: Politische Zersplitterung bedroht Wirtschaftsausblick der Niederlande
- ING warns political fragmentation threatens Netherlands’ economic outlook
- Rates Spark: All Major Dutch Funds Now On Track For 2026
- Rates Spark: Positive Signs From Dutch Pension Reforms
- Rates Spark: Tight Timelines For Dutch Pension Reforms
- Rates Spark: Will German And French PMIs Keep Our Bearish Rates Outlook Supported?
- BOE: Still Overly Exposed To USA
- Best And Worst Country ETFs Since Trump 2.0
- The Energy Transition Isn’t Just Electric, It’s Molecular
- Rates Spark: Central Banks Are Just As Wise As The Rest
- Rates Spark: Difficult To Break Out Of Current Trading Ranges
- Rates Spark: Back To Tariff Headlines, But Fiscals Still Matter
- BOE: Poorly Positioned For The Current Environment, Resulting In Falling NAV (NYSE:BOE)
- Rates Spark: U.S. Yields Not For Turning, So Spreads Widen
- Rates Spark: Still Steeper Curves
- Rates Spark: Treasuries Steal A March On Bunds
- What Europe Stands To Lose From Trump’s Latest Threatened Tariffs
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EWN heute?
Die Aktie von iShares MSCI Netherlands Index Fund (EWN) notiert heute bei 58.49. Sie wird innerhalb einer Spanne von 58.32 - 58.49 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 58.53 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von EWN zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EWN Dividenden?
iShares MSCI Netherlands Index Fund wird derzeit mit 58.49 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 24.93% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EWN zu verfolgen.
Wie kaufe ich EWN-Aktien?
Sie können Aktien von iShares MSCI Netherlands Index Fund (EWN) zum aktuellen Kurs von 58.49 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 58.49 oder 58.79 platziert, während 3 und 0.29% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EWN auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EWN-Aktien?
Bei einer Investition in iShares MSCI Netherlands Index Fund müssen die jährliche Spanne 41.40 - 59.91 und der aktuelle Kurs 58.49 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.39% und 19.71%, bevor sie Orders zu 58.49 oder 58.79 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EWN.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares MSCI Netherlands ETF?
Der höchste Kurs von iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) im vergangenen Jahr lag bei 59.91. Innerhalb von 41.40 - 59.91 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 58.53 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares MSCI Netherlands Index Fund mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares MSCI Netherlands ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) im Laufe des Jahres betrug 41.40. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 58.49 und der Spanne 41.40 - 59.91 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EWN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EWN statt?
iShares MSCI Netherlands Index Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 58.53 und 24.93% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 58.53
- Eröffnung
- 58.32
- Bid
- 58.49
- Ask
- 58.79
- Tief
- 58.32
- Hoch
- 58.49
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- -0.07%
- Monatsänderung
- 0.39%
- 6-Monatsänderung
- 19.71%
- Jahresänderung
- 24.93%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.333 M
- Vorh
- 1.307 M
- Akt
-
- Erw
- 1.333 M
- Vorh
- 1.312 M
- Akt
-
- Erw
- 7.9%
- Vorh
- -8.5%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- -0.1%
- Vorh
- 0.1%
- Akt
-
- Erw
- 1.2%
- Vorh
- 0.9%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 418
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 547
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- $108.6 B
- Vorh
- $49.2 B