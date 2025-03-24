KurseKategorien
EWN: iShares MSCI Netherlands Index Fund

58.49 USD 0.04 (0.07%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EWN hat sich für heute um -0.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 58.32 bis zu einem Hoch von 58.49 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares MSCI Netherlands Index Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von EWN heute?

Die Aktie von iShares MSCI Netherlands Index Fund (EWN) notiert heute bei 58.49. Sie wird innerhalb einer Spanne von 58.32 - 58.49 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 58.53 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von EWN zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie EWN Dividenden?

iShares MSCI Netherlands Index Fund wird derzeit mit 58.49 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 24.93% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EWN zu verfolgen.

Wie kaufe ich EWN-Aktien?

Sie können Aktien von iShares MSCI Netherlands Index Fund (EWN) zum aktuellen Kurs von 58.49 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 58.49 oder 58.79 platziert, während 3 und 0.29% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EWN auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in EWN-Aktien?

Bei einer Investition in iShares MSCI Netherlands Index Fund müssen die jährliche Spanne 41.40 - 59.91 und der aktuelle Kurs 58.49 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.39% und 19.71%, bevor sie Orders zu 58.49 oder 58.79 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EWN.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares MSCI Netherlands ETF?

Der höchste Kurs von iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) im vergangenen Jahr lag bei 59.91. Innerhalb von 41.40 - 59.91 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 58.53 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares MSCI Netherlands Index Fund mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares MSCI Netherlands ETF?

Der niedrigste Kurs von iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) im Laufe des Jahres betrug 41.40. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 58.49 und der Spanne 41.40 - 59.91 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EWN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von EWN statt?

iShares MSCI Netherlands Index Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 58.53 und 24.93% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
58.32 58.49
Jahresspanne
41.40 59.91
Vorheriger Schlusskurs
58.53
Eröffnung
58.32
Bid
58.49
Ask
58.79
Tief
58.32
Hoch
58.49
Volumen
3
Tagesänderung
-0.07%
Monatsänderung
0.39%
6-Monatsänderung
19.71%
Jahresänderung
24.93%
17 Oktober, Freitag
00:00
ALL
IMF Tagung
Akt
Erw
Vorh
12:30
USD
Baubeginne
Akt
Erw
1.333 M
Vorh
1.307 M
12:30
USD
Baugenehmigungen
Akt
Erw
1.333 M
Vorh
1.312 M
12:30
USD
Baubeginne m/m
Akt
Erw
7.9%
Vorh
-8.5%
12:30
USD
Import Preisindex m/m
Akt
Erw
Vorh
12:30
USD
Export Preisindex m/m
Akt
Erw
Vorh
13:15
USD
Fed, Industrieproduktion m/m
Akt
Erw
-0.1%
Vorh
0.1%
13:15
USD
Fed Industrieproduktion y/y
Akt
Erw
1.2%
Vorh
0.9%
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
418
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
547
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
20:00
USD
TIC Langfristige Nettotransaktionen
Akt
Erw
$​108.6 B
Vorh
$​49.2 B