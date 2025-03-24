- Обзор рынка
EWN: iShares MSCI Netherlands Index Fund
Курс EWN за сегодня изменился на 0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 58.53, а максимальная — 58.70.
Следите за динамикой iShares MSCI Netherlands Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EWN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EWN сегодня?
iShares MSCI Netherlands Index Fund (EWN) сегодня оценивается на уровне 58.53. Инструмент торгуется в пределах 58.53 - 58.70, вчерашнее закрытие составило 58.30, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EWN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI Netherlands Index Fund?
iShares MSCI Netherlands Index Fund в настоящее время оценивается в 58.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 25.01% и USD. Отслеживайте движения EWN на графике в реальном времени.
Как купить акции EWN?
Вы можете купить акции iShares MSCI Netherlands Index Fund (EWN) по текущей цене 58.53. Ордера обычно размещаются около 58.53 или 58.83, тогда как 3 и -0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EWN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EWN?
Инвестирование в iShares MSCI Netherlands Index Fund предполагает учет годового диапазона 41.40 - 59.91 и текущей цены 58.53. Многие сравнивают 0.46% и 19.79% перед размещением ордеров на 58.53 или 58.83. Изучайте ежедневные изменения цены EWN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI Netherlands ETF?
Самая высокая цена iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) за последний год составила 59.91. Акции заметно колебались в пределах 41.40 - 59.91, сравнение с 58.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI Netherlands Index Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI Netherlands ETF?
Самая низкая цена iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) за год составила 41.40. Сравнение с текущими 58.53 и 41.40 - 59.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EWN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EWN?
В прошлом iShares MSCI Netherlands Index Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 58.30 и 25.01% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 58.30
- Open
- 58.70
- Bid
- 58.53
- Ask
- 58.83
- Low
- 58.53
- High
- 58.70
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.39%
- Месячное изменение
- 0.46%
- 6-месячное изменение
- 19.79%
- Годовое изменение
- 25.01%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- -0.2%
- Пред.
- 0.6%
- Акт.
-
- Прог.
- 0.1%
- Пред.
- 0.7%
- Акт.
-
- Прог.
- -0.3%
- Пред.
- 0.7%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- -12.8
- Прог.
- 4.8
- Пред.
- 23.2
- Акт.
- 4.6
- Прог.
- 8.3
- Пред.
- 5.6
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- 0.1%
- Пред.
- 0.2%
- Акт.
-
- Прог.
- 0.0%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 0.3%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 3.524 млн
- Прог.
- -2.689 млн
- Пред.
- 3.715 млн
- Акт.
- -0.703 млн
- Прог.
- -0.276 млн
- Пред.
- -0.763 млн