EWN: iShares MSCI Netherlands Index Fund

58.53 USD 0.23 (0.39%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EWN за сегодня изменился на 0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 58.53, а максимальная — 58.70.

Следите за динамикой iShares MSCI Netherlands Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости EWN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EWN сегодня?

iShares MSCI Netherlands Index Fund (EWN) сегодня оценивается на уровне 58.53. Инструмент торгуется в пределах 58.53 - 58.70, вчерашнее закрытие составило 58.30, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EWN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI Netherlands Index Fund?

iShares MSCI Netherlands Index Fund в настоящее время оценивается в 58.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 25.01% и USD. Отслеживайте движения EWN на графике в реальном времени.

Как купить акции EWN?

Вы можете купить акции iShares MSCI Netherlands Index Fund (EWN) по текущей цене 58.53. Ордера обычно размещаются около 58.53 или 58.83, тогда как 3 и -0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EWN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EWN?

Инвестирование в iShares MSCI Netherlands Index Fund предполагает учет годового диапазона 41.40 - 59.91 и текущей цены 58.53. Многие сравнивают 0.46% и 19.79% перед размещением ордеров на 58.53 или 58.83. Изучайте ежедневные изменения цены EWN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI Netherlands ETF?

Самая высокая цена iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) за последний год составила 59.91. Акции заметно колебались в пределах 41.40 - 59.91, сравнение с 58.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI Netherlands Index Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI Netherlands ETF?

Самая низкая цена iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) за год составила 41.40. Сравнение с текущими 58.53 и 41.40 - 59.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EWN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EWN?

В прошлом iShares MSCI Netherlands Index Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 58.30 и 25.01% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
58.53 58.70
Годовой диапазон
41.40 59.91
Предыдущее закрытие
58.30
Open
58.70
Bid
58.53
Ask
58.83
Low
58.53
High
58.70
Объем
3
Дневное изменение
0.39%
Месячное изменение
0.46%
6-месячное изменение
19.79%
Годовое изменение
25.01%
16 октября, четверг
00:00
ALL
Заседание МВФ
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Розничные продажи м/м
Акт.
Прог.
-0.2%
Пред.
0.6%
12:30
USD
Базовый индекс розничных продаж м/м
Акт.
Прог.
0.1%
Пред.
0.7%
12:30
USD
12:30 USD Розничные продажи контрольной группы товаров м/м -0.3% 0.7%
Акт.
Прог.
-0.3%
Пред.
0.7%
12:30
USD
12:30 USD Индекс цен производителей м/м
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
12:30 USD Базовый индекс цен производителей м/м
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
12:30 USD Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии -12.8 4.8 23.2
Акт.
-12.8
Прог.
4.8
Пред.
23.2
12:30
USD
Индекс занятости от ФРБ Филадельфии
Акт.
4.6
Прог.
8.3
Пред.
5.6
12:30
USD
12:30 USD Число заявок на пособия по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
12:30 USD Число получателей пособий по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
13:00 USD Выступление управляющего ФРС Уоллер
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
13:00 USD Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Товарно-материальные запасы м/м
Акт.
Прог.
0.1%
Пред.
0.2%
14:00
USD
14:00 USD Товарные запасы в розничной торговле м/м 0.0% 0.0%
Акт.
Прог.
0.0%
Пред.
0.0%
14:00
USD
14:00 USD Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей м/м 0.3%
Акт.
Прог.
Пред.
0.3%
14:00
USD
14:00 USD Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
16:00
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
3.524 млн
Прог.
-2.689 млн
Пред.
3.715 млн
16:00
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
-0.703 млн
Прог.
-0.276 млн
Пред.
-0.763 млн