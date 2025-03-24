CotaçõesSeções
EWN: iShares MSCI Netherlands Index Fund

58.53 USD 0.23 (0.39%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do EWN para hoje mudou para 0.39%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 58.53 e o mais alto foi 58.70.

Veja a dinâmica do par de moedas iShares MSCI Netherlands Index Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

EWN Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de EWN hoje?

Hoje iShares MSCI Netherlands Index Fund (EWN) está avaliado em 58.53. O instrumento é negociado dentro de 58.53 - 58.70, o fechamento de ontem foi 58.30, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EWN em tempo real.

As ações de iShares MSCI Netherlands Index Fund pagam dividendos?

Atualmente iShares MSCI Netherlands Index Fund está avaliado em 58.53. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 25.01% e USD. Monitore os movimentos de EWN no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de EWN?

Você pode comprar ações de iShares MSCI Netherlands Index Fund (EWN) pelo preço atual 58.53. Ordens geralmente são executadas perto de 58.53 ou 58.83, enquanto 3 e -0.29% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EWN no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de EWN?

Investir em iShares MSCI Netherlands Index Fund envolve considerar a faixa anual 41.40 - 59.91 e o preço atual 58.53. Muitos comparam 0.46% e 19.79% antes de enviar ordens em 58.53 ou 58.83. Estude as mudanças diárias de preço de EWN no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações iShares MSCI Netherlands ETF?

O maior preço de iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) no último ano foi 59.91. As ações oscilaram bastante dentro de 41.40 - 59.91, e a comparação com 58.30 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares MSCI Netherlands Index Fund no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações iShares MSCI Netherlands ETF?

O menor preço de iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) no ano foi 41.40. A comparação com o preço atual 58.53 e 41.40 - 59.91 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EWN em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de EWN?

No passado iShares MSCI Netherlands Index Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 58.30 e 25.01% após os eventos corporativos.

Faixa diária
58.53 58.70
Faixa anual
41.40 59.91
Fechamento anterior
58.30
Open
58.70
Bid
58.53
Ask
58.83
Low
58.53
High
58.70
Volume
3
Mudança diária
0.39%
Mudança mensal
0.46%
Mudança de 6 meses
19.79%
Mudança anual
25.01%
