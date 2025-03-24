- Panoramica
EWN: iShares MSCI Netherlands Index Fund
Il tasso di cambio EWN ha avuto una variazione del 0.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 58.53 e ad un massimo di 58.70.
Segui le dinamiche di iShares MSCI Netherlands Index Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni EWN oggi?
Oggi le azioni iShares MSCI Netherlands Index Fund sono prezzate a 58.53. Viene scambiato all'interno di 58.53 - 58.70, la chiusura di ieri è stata 58.30 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EWN mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares MSCI Netherlands Index Fund pagano dividendi?
iShares MSCI Netherlands Index Fund è attualmente valutato a 58.53. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 25.01% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EWN.
Come acquistare azioni EWN?
Puoi acquistare azioni iShares MSCI Netherlands Index Fund al prezzo attuale di 58.53. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 58.53 o 58.83, mentre 3 e -0.29% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EWN sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni EWN?
Investire in iShares MSCI Netherlands Index Fund implica considerare l'intervallo annuale 41.40 - 59.91 e il prezzo attuale 58.53. Molti confrontano 0.46% e 19.79% prima di effettuare ordini su 58.53 o 58.83. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EWN con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares MSCI Netherlands ETF?
Il prezzo massimo di iShares MSCI Netherlands ETF nell'ultimo anno è stato 59.91. All'interno di 41.40 - 59.91, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 58.30 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares MSCI Netherlands Index Fund utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares MSCI Netherlands ETF?
Il prezzo più basso di iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) nel corso dell'anno è stato 41.40. Confrontandolo con gli attuali 58.53 e 41.40 - 59.91 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EWN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EWN?
iShares MSCI Netherlands Index Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 58.30 e 25.01%.
- Chiusura Precedente
- 58.30
- Apertura
- 58.70
- Bid
- 58.53
- Ask
- 58.83
- Minimo
- 58.53
- Massimo
- 58.70
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- 0.39%
- Variazione Mensile
- 0.46%
- Variazione Semestrale
- 19.79%
- Variazione Annuale
- 25.01%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.6%
- Agire
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.7%
- Agire
-
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.7%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- -12.8
- Fcst
- 4.8
- Prev
- 23.2
- Agire
- 4.6
- Fcst
- 8.3
- Prev
- 5.6
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
- Agire
-
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 0.3%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 3.524 M
- Fcst
- -2.689 M
- Prev
- 3.715 M
- Agire
- -0.703 M
- Fcst
- -0.276 M
- Prev
- -0.763 M