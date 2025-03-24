CotationsSections
EWN: iShares MSCI Netherlands Index Fund

58.53 USD 0.23 (0.39%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EWN a changé de 0.39% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 58.53 et à un maximum de 58.70.

Suivez la dynamique iShares MSCI Netherlands Index Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action EWN aujourd'hui ?

L'action iShares MSCI Netherlands Index Fund est cotée à 58.53 aujourd'hui. Elle se négocie dans 58.53 - 58.70, a clôturé hier à 58.30 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de EWN présente ces mises à jour.

L'action iShares MSCI Netherlands Index Fund verse-t-elle des dividendes ?

iShares MSCI Netherlands Index Fund est actuellement valorisé à 58.53. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 25.01% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EWN.

Comment acheter des actions EWN ?

Vous pouvez acheter des actions iShares MSCI Netherlands Index Fund au cours actuel de 58.53. Les ordres sont généralement placés à proximité de 58.53 ou de 58.83, le 3 et le -0.29% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EWN sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action EWN ?

Investir dans iShares MSCI Netherlands Index Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 41.40 - 59.91 et le prix actuel 58.53. Beaucoup comparent 0.46% et 19.79% avant de passer des ordres à 58.53 ou 58.83. Consultez le graphique du cours de EWN en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares MSCI Netherlands ETF ?

Le cours le plus élevé de iShares MSCI Netherlands ETF l'année dernière était 59.91. Au cours de 41.40 - 59.91, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 58.30 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares MSCI Netherlands Index Fund sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares MSCI Netherlands ETF ?

Le cours le plus bas de iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) sur l'année a été 41.40. Sa comparaison avec 58.53 et 41.40 - 59.91 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EWN sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action EWN a-t-elle été divisée ?

iShares MSCI Netherlands Index Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 58.30 et 25.01% après les opérations sur titres.

Range quotidien
58.53 58.70
Range Annuel
41.40 59.91
Clôture Précédente
58.30
Ouverture
58.70
Bid
58.53
Ask
58.83
Plus Bas
58.53
Plus Haut
58.70
Volume
3
Changement quotidien
0.39%
Changement Mensuel
0.46%
Changement à 6 Mois
19.79%
Changement Annuel
25.01%
