EWN: iShares MSCI Netherlands Index Fund
今日EWN汇率已更改0.39%。当日，交易品种以低点58.53和高点58.70进行交易。
关注iShares MSCI Netherlands Index Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
EWN新闻
常见问题解答
EWN股票今天的价格是多少？
iShares MSCI Netherlands Index Fund股票今天的定价为58.53。它在58.53 - 58.70范围内交易，昨天的收盘价为58.30，交易量达到3。EWN的实时价格图表显示了这些更新。
iShares MSCI Netherlands Index Fund股票是否支付股息？
iShares MSCI Netherlands Index Fund目前的价值为58.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.01%和USD。实时查看图表以跟踪EWN走势。
如何购买EWN股票？
您可以以58.53的当前价格购买iShares MSCI Netherlands Index Fund股票。订单通常设置在58.53或58.83附近，而3和-0.29%显示市场活动。立即关注EWN的实时图表更新。
如何投资EWN股票？
投资iShares MSCI Netherlands Index Fund需要考虑年度范围41.40 - 59.91和当前价格58.53。许多人在以58.53或58.83下订单之前，会比较0.46%和。实时查看EWN价格图表，了解每日变化。
iShares MSCI Netherlands ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares MSCI Netherlands ETF的最高价格是59.91。在41.40 - 59.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI Netherlands Index Fund的绩效。
iShares MSCI Netherlands ETF股票的最低价格是多少？
iShares MSCI Netherlands ETF（EWN）的最低价格为41.40。将其与当前的58.53和41.40 - 59.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EWN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EWN股票是什么时候拆分的？
iShares MSCI Netherlands Index Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、58.30和25.01%中可见。
- 前一天收盘价
- 58.30
- 开盘价
- 58.70
- 卖价
- 58.53
- 买价
- 58.83
- 最低价
- 58.53
- 最高价
- 58.70
- 交易量
- 3
- 日变化
- 0.39%
- 月变化
- 0.46%
- 6个月变化
- 19.79%
- 年变化
- 25.01%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- 0.6%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.1%
- 前值
- 0.7%
- 实际值
-
- 预测值
- -0.3%
- 前值
- 0.7%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- -12.8
- 预测值
- 4.8
- 前值
- 23.2
- 实际值
- 4.6
- 预测值
- 8.3
- 前值
- 5.6
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 0.1%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.0%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 3.524 M
- 预测值
- -2.689 M
- 前值
- 3.715 M
- 实际值
- -0.703 M
- 预测值
- -0.276 M
- 前值
- -0.763 M