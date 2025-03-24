报价部分
货币 / EWN
回到股票

EWN: iShares MSCI Netherlands Index Fund

58.53 USD 0.23 (0.39%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日EWN汇率已更改0.39%。当日，交易品种以低点58.53和高点58.70进行交易。

关注iShares MSCI Netherlands Index Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EWN新闻

常见问题解答

EWN股票今天的价格是多少？

iShares MSCI Netherlands Index Fund股票今天的定价为58.53。它在58.53 - 58.70范围内交易，昨天的收盘价为58.30，交易量达到3。EWN的实时价格图表显示了这些更新。

iShares MSCI Netherlands Index Fund股票是否支付股息？

iShares MSCI Netherlands Index Fund目前的价值为58.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.01%和USD。实时查看图表以跟踪EWN走势。

如何购买EWN股票？

您可以以58.53的当前价格购买iShares MSCI Netherlands Index Fund股票。订单通常设置在58.53或58.83附近，而3和-0.29%显示市场活动。立即关注EWN的实时图表更新。

如何投资EWN股票？

投资iShares MSCI Netherlands Index Fund需要考虑年度范围41.40 - 59.91和当前价格58.53。许多人在以58.53或58.83下订单之前，会比较0.46%和。实时查看EWN价格图表，了解每日变化。

iShares MSCI Netherlands ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares MSCI Netherlands ETF的最高价格是59.91。在41.40 - 59.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI Netherlands Index Fund的绩效。

iShares MSCI Netherlands ETF股票的最低价格是多少？

iShares MSCI Netherlands ETF（EWN）的最低价格为41.40。将其与当前的58.53和41.40 - 59.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EWN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EWN股票是什么时候拆分的？

iShares MSCI Netherlands Index Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、58.30和25.01%中可见。

日范围
58.53 58.70
年范围
41.40 59.91
前一天收盘价
58.30
开盘价
58.70
卖价
58.53
买价
58.83
最低价
58.53
最高价
58.70
交易量
3
日变化
0.39%
月变化
0.46%
6个月变化
19.79%
年变化
25.01%
16 十月, 星期四
00:00
ALL
IMF峰会
实际值
预测值
前值
12:30
USD
零售销售指数月率 m/m
实际值
预测值
-0.2%
前值
0.6%
12:30
USD
核心零售销售指数月率 m/m
实际值
预测值
0.1%
前值
0.7%
12:30
USD
零售管理月率m/m
实际值
预测值
-0.3%
前值
0.7%
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
前值
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
前值
12:30
USD
费城联储制造业指数
实际值
-12.8
预测值
4.8
前值
23.2
12:30
USD
费城联储就业指数
实际值
4.6
预测值
8.3
前值
5.6
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
前值
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
前值
13:00
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
商业库存指数月率 m/m
实际值
预测值
0.1%
前值
0.2%
14:00
USD
零售库存月率m/m
实际值
预测值
0.0%
前值
0.0%
14:00
USD
零售库存（不包括汽车）月率m/m
实际值
预测值
前值
0.3%
14:00
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
16:00
USD
EIA 原油库存变化
实际值
3.524 M
预测值
-2.689 M
前值
3.715 M
16:00
USD
EIA 库欣原油库存变化
实际值
-0.703 M
预测值
-0.276 M
前值
-0.763 M