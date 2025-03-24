クォートセクション
通貨 / EWN
EWN: iShares MSCI Netherlands Index Fund

58.53 USD 0.23 (0.39%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EWNの今日の為替レートは、0.39%変化しました。日中、通貨は1あたり58.29の安値と58.70の高値で取引されました。

iShares MSCI Netherlands Index Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

EWN株の現在の価格は？

iShares MSCI Netherlands Index Fundの株価は本日58.53です。58.29 - 58.70内で取引され、前日の終値は58.30、取引量は22に達しました。EWNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares MSCI Netherlands Index Fundの株は配当を出しますか？

iShares MSCI Netherlands Index Fundの現在の価格は58.53です。配当方針は会社によりますが、投資家は25.01%やUSDにも注目します。EWNの動きはライブチャートで確認できます。

EWN株を買う方法は？

iShares MSCI Netherlands Index Fundの株は現在58.53で購入可能です。注文は通常58.53または58.83付近で行われ、22や-0.29%が市場の動きを示します。EWNの最新情報はライブチャートで確認できます。

EWN株に投資する方法は？

iShares MSCI Netherlands Index Fundへの投資では、年間の値幅41.40 - 59.91と現在の58.53を考慮します。注文は多くの場合58.53や58.83で行われる前に、0.46%や19.79%と比較されます。EWNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares MSCI Netherlands ETFの株の最高値は？

iShares MSCI Netherlands ETFの過去1年の最高値は59.91でした。41.40 - 59.91内で株価は大きく変動し、58.30と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares MSCI Netherlands Index Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares MSCI Netherlands ETFの株の最低値は？

iShares MSCI Netherlands ETF(EWN)の年間最安値は41.40でした。現在の58.53や41.40 - 59.91と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EWNの動きはライブチャートで確認できます。

EWNの株式分割はいつ行われましたか？

iShares MSCI Netherlands Index Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、58.30、25.01%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
58.29 58.70
1年のレンジ
41.40 59.91
以前の終値
58.30
始値
58.70
買値
58.53
買値
58.83
安値
58.29
高値
58.70
出来高
22
1日の変化
0.39%
1ヶ月の変化
0.46%
6ヶ月の変化
19.79%
1年の変化
25.01%
16 10月, 木曜日
00:00
ALL
IMF会合
実際
期待
12:30
USD
小売売上高前月比
実際
期待
-0.2%
0.6%
12:30
USD
コア小売売上高前月比
実際
期待
0.1%
0.7%
12:30
USD
小売制御前月比
実際
期待
-0.3%
0.7%
12:30
USD
PPI前月比
実際
期待
12:30
USD
コアPPI前月比
実際
期待
12:30
USD
フィラデルフィア連銀製造業景況指数（Philadelphia Fed Manufacturing Index）
実際
-12.8
期待
4.8
23.2
12:30
USD
フィラデルフィア連邦準備制度雇用
実際
4.6
期待
8.3
5.6
12:30
USD
新規失業保険申請件数
実際
期待
12:30
USD
失業保険申請件数
実際
期待
13:00
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
13:00
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
14:00
USD
企業在庫前月比
実際
期待
0.1%
0.2%
14:00
USD
小売在庫前月比
実際
期待
0.0%
0.0%
14:00
USD
小売在庫(自動車を除く)前月比
実際
期待
0.3%
14:00
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
16:00
USD
EIA週間原油在庫
実際
3.524 M
期待
-2.689 M
3.715 M
16:00
USD
EIAクッシングの原油備蓄の変化
実際
-0.703 M
期待
-0.276 M
-0.763 M