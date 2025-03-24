- 概要
EWN: iShares MSCI Netherlands Index Fund
EWNの今日の為替レートは、0.39%変化しました。日中、通貨は1あたり58.29の安値と58.70の高値で取引されました。
iShares MSCI Netherlands Index Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
EWN News
よくあるご質問
EWN株の現在の価格は？
iShares MSCI Netherlands Index Fundの株価は本日58.53です。58.29 - 58.70内で取引され、前日の終値は58.30、取引量は22に達しました。EWNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares MSCI Netherlands Index Fundの株は配当を出しますか？
iShares MSCI Netherlands Index Fundの現在の価格は58.53です。配当方針は会社によりますが、投資家は25.01%やUSDにも注目します。EWNの動きはライブチャートで確認できます。
EWN株を買う方法は？
iShares MSCI Netherlands Index Fundの株は現在58.53で購入可能です。注文は通常58.53または58.83付近で行われ、22や-0.29%が市場の動きを示します。EWNの最新情報はライブチャートで確認できます。
EWN株に投資する方法は？
iShares MSCI Netherlands Index Fundへの投資では、年間の値幅41.40 - 59.91と現在の58.53を考慮します。注文は多くの場合58.53や58.83で行われる前に、0.46%や19.79%と比較されます。EWNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares MSCI Netherlands ETFの株の最高値は？
iShares MSCI Netherlands ETFの過去1年の最高値は59.91でした。41.40 - 59.91内で株価は大きく変動し、58.30と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares MSCI Netherlands Index Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares MSCI Netherlands ETFの株の最低値は？
iShares MSCI Netherlands ETF(EWN)の年間最安値は41.40でした。現在の58.53や41.40 - 59.91と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EWNの動きはライブチャートで確認できます。
EWNの株式分割はいつ行われましたか？
iShares MSCI Netherlands Index Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、58.30、25.01%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 58.30
- 始値
- 58.70
- 買値
- 58.53
- 買値
- 58.83
- 安値
- 58.29
- 高値
- 58.70
- 出来高
- 22
- 1日の変化
- 0.39%
- 1ヶ月の変化
- 0.46%
- 6ヶ月の変化
- 19.79%
- 1年の変化
- 25.01%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- -0.2%
- 前
- 0.6%
- 実際
-
- 期待
- 0.1%
- 前
- 0.7%
- 実際
-
- 期待
- -0.3%
- 前
- 0.7%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- -12.8
- 期待
- 4.8
- 前
- 23.2
- 実際
- 4.6
- 期待
- 8.3
- 前
- 5.6
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 0.1%
- 前
- 0.2%
- 実際
-
- 期待
- 0.0%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 3.524 M
- 期待
- -2.689 M
- 前
- 3.715 M
- 実際
- -0.703 M
- 期待
- -0.276 M
- 前
- -0.763 M