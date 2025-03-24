- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
EWN: iShares MSCI Netherlands Index Fund
El tipo de cambio de EWN de hoy ha cambiado un 0.39%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 58.29, mientras que el máximo ha alcanzado 58.70.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares MSCI Netherlands Index Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EWN News
- ING advierte: fragmentación política amenaza perspectiva económica de Holanda
- ING advierte que la fragmentación política amenaza las perspectivas económicas de Holanda
- ING warns political fragmentation threatens Netherlands’ economic outlook
- Rates Spark: All Major Dutch Funds Now On Track For 2026
- Rates Spark: Positive Signs From Dutch Pension Reforms
- Rates Spark: Tight Timelines For Dutch Pension Reforms
- Rates Spark: Will German And French PMIs Keep Our Bearish Rates Outlook Supported?
- BOE: Still Overly Exposed To USA
- Best And Worst Country ETFs Since Trump 2.0
- The Energy Transition Isn’t Just Electric, It’s Molecular
- Rates Spark: Central Banks Are Just As Wise As The Rest
- Rates Spark: Difficult To Break Out Of Current Trading Ranges
- Rates Spark: Back To Tariff Headlines, But Fiscals Still Matter
- BOE: Poorly Positioned For The Current Environment, Resulting In Falling NAV (NYSE:BOE)
- Rates Spark: U.S. Yields Not For Turning, So Spreads Widen
- Rates Spark: Still Steeper Curves
- Rates Spark: Treasuries Steal A March On Bunds
- What Europe Stands To Lose From Trump’s Latest Threatened Tariffs
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de EWN hoy?
iShares MSCI Netherlands Index Fund (EWN) se evalúa hoy en 58.53. El instrumento se negocia dentro de 58.29 - 58.70; el cierre de ayer ha sido 58.30 y el volumen comercial ha alcanzado 22. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios EWN en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares MSCI Netherlands Index Fund?
iShares MSCI Netherlands Index Fund se evalúa actualmente en 58.53. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 25.01% y USD. Monitoree los movimientos de EWN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de EWN?
Puede comprar acciones de iShares MSCI Netherlands Index Fund (EWN) al precio actual de 58.53. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 58.53 o 58.83, mientras que 22 y -0.29% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de EWN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de EWN?
Invertir en iShares MSCI Netherlands Index Fund implica tener en cuenta el rango anual 41.40 - 59.91 y el precio actual 58.53. Muchos comparan 0.46% y 19.79% antes de colocar órdenes en 58.53 o 58.83. Estudie los cambios diarios de precios de EWN en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares MSCI Netherlands ETF?
El precio más alto de iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) en el último año ha sido 59.91. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 41.40 - 59.91, una comparación con 58.30 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares MSCI Netherlands Index Fund en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares MSCI Netherlands ETF?
El precio más bajo de iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) para el año ha sido 41.40. La comparación con los actuales 58.53 y 41.40 - 59.91 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de EWN en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de EWN?
En el pasado, iShares MSCI Netherlands Index Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 58.30 y 25.01% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 58.30
- Open
- 58.70
- Bid
- 58.53
- Ask
- 58.83
- Low
- 58.29
- High
- 58.70
- Volumen
- 22
- Cambio diario
- 0.39%
- Cambio mensual
- 0.46%
- Cambio a 6 meses
- 19.79%
- Cambio anual
- 25.01%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- 0.6%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.1%
- Prev.
- 0.7%
- Act.
-
- Pronós.
- -0.3%
- Prev.
- 0.7%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- -12.8
- Pronós.
- 4.8
- Prev.
- 23.2
- Act.
- 4.6
- Pronós.
- 8.3
- Prev.
- 5.6
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- 0.1%
- Prev.
- 0.2%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.0%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 3.524 M
- Pronós.
- -2.689 M
- Prev.
- 3.715 M
- Act.
- -0.703 M
- Pronós.
- -0.276 M
- Prev.
- -0.763 M