EWN: iShares MSCI Netherlands Index Fund

58.53 USD 0.23 (0.39%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de EWN de hoy ha cambiado un 0.39%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 58.29, mientras que el máximo ha alcanzado 58.70.

Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares MSCI Netherlands Index Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de EWN hoy?

iShares MSCI Netherlands Index Fund (EWN) se evalúa hoy en 58.53. El instrumento se negocia dentro de 58.29 - 58.70; el cierre de ayer ha sido 58.30 y el volumen comercial ha alcanzado 22. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios EWN en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de iShares MSCI Netherlands Index Fund?

iShares MSCI Netherlands Index Fund se evalúa actualmente en 58.53. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 25.01% y USD. Monitoree los movimientos de EWN en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de EWN?

Puede comprar acciones de iShares MSCI Netherlands Index Fund (EWN) al precio actual de 58.53. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 58.53 o 58.83, mientras que 22 y -0.29% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de EWN en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de EWN?

Invertir en iShares MSCI Netherlands Index Fund implica tener en cuenta el rango anual 41.40 - 59.91 y el precio actual 58.53. Muchos comparan 0.46% y 19.79% antes de colocar órdenes en 58.53 o 58.83. Estudie los cambios diarios de precios de EWN en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares MSCI Netherlands ETF?

El precio más alto de iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) en el último año ha sido 59.91. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 41.40 - 59.91, una comparación con 58.30 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares MSCI Netherlands Index Fund en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares MSCI Netherlands ETF?

El precio más bajo de iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) para el año ha sido 41.40. La comparación con los actuales 58.53 y 41.40 - 59.91 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de EWN en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de EWN?

En el pasado, iShares MSCI Netherlands Index Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 58.30 y 25.01% después de las acciones corporativas.

Rango diario
58.29 58.70
Rango anual
41.40 59.91
Cierres anteriores
58.30
Open
58.70
Bid
58.53
Ask
58.83
Low
58.29
High
58.70
Volumen
22
Cambio diario
0.39%
Cambio mensual
0.46%
Cambio a 6 meses
19.79%
Cambio anual
25.01%
16 octubre, jueves
00:00
ALL
Reunión del FMI
Act.
Pronós.
Prev.
12:30
USD
Ventas Minoristas m/m
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
0.6%
12:30
USD
Ventas Minoristas Básicas m/m
Act.
Pronós.
0.1%
Prev.
0.7%
12:30
USD
Control Minorista m/m
Act.
Pronós.
-0.3%
Prev.
0.7%
12:30
USD
PPI m/m
Act.
Pronós.
Prev.
12:30
USD
IPP Básico m/m
Act.
Pronós.
Prev.
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
-12.8
Pronós.
4.8
Prev.
23.2
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
4.6
Pronós.
8.3
Prev.
5.6
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
Prev.
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Fed Governor Waller Speech
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Discurso de Michael Barr, Vicepresidente de la Reserva Federal para la Supervisión
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
USD
Inventarios de las Empresas m/m
Act.
Pronós.
0.1%
Prev.
0.2%
14:00
USD
Inventarios Minoristas m/m
Act.
Pronós.
0.0%
Prev.
0.0%
14:00
USD
Inventarios Minoristas excl. Automóviles m/m
Act.
Pronós.
Prev.
0.3%
14:00
USD
Discurso de la Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman
Act.
Pronós.
Prev.
16:00
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo
Act.
3.524 M
Pronós.
-2.689 M
Prev.
3.715 M
16:00
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo en Cushing
Act.
-0.703 M
Pronós.
-0.276 M
Prev.
-0.763 M