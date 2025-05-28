FiyatlarBölümler
CASH
CASH: Pathward Financial Inc

76.33 USD 0.73 (0.95%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CASH fiyatı bugün -0.95% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 75.68 ve Yüksek fiyatı olarak 77.30 aralığında işlem gördü.

Pathward Financial Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
75.68 77.30
Yıllık aralık
62.79 85.96
Önceki kapanış
77.06
Açılış
76.53
Satış
76.33
Alış
76.63
Düşük
75.68
Yüksek
77.30
Hacim
840
Günlük değişim
-0.95%
Aylık değişim
-3.21%
6 aylık değişim
5.57%
Yıllık değişim
17.25%
21 Eylül, Pazar