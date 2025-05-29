Divisas / CASH
CASH: Pathward Financial Inc
75.72 USD 1.10 (1.47%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CASH de hoy ha cambiado un 1.47%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 74.51, mientras que el máximo ha alcanzado 80.63.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Pathward Financial Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CASH News
- Pathward extiende asociación con Oportun para continuar la originación de préstamos
- Pathward extends partnership with Oportun to continue loan origination
- Pathward Financial receives second Nasdaq non-compliance notice
- Pathward Financial declares $0.05 dividend for Q4 fiscal 2025
- Pathward Financial (CASH) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates (Revised)
- Pathward names Charles Ingram as chief information and operations officer
- Pathward Financial, Inc. (CASH) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Pathward Financial, Inc. 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CASH)
- Pathward Financial (CASH) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Pathward Financial Q3 2025 slides: EPS grows despite net income decline
- Pathward Financial earnings beat by $0.14, revenue topped estimates
- Pathward Financial: Good Business Valued At Cheap (CASH)
- Pathward Recognized among U.S. News & World Report’s 2025-2026 Best Companies to Work For
- Blackhawk Network Brings More Secure, Contactless Innovations to Physical Gift Cards with New Tap to Pay Visa ® Gift Card
- Keefe, Bruyette & Woods maintains Meta Financial stock rating
Rango diario
74.51 80.63
Rango anual
62.79 85.96
- Cierres anteriores
- 74.62
- Open
- 74.88
- Bid
- 75.72
- Ask
- 76.02
- Low
- 74.51
- High
- 80.63
- Volumen
- 584
- Cambio diario
- 1.47%
- Cambio mensual
- -3.98%
- Cambio a 6 meses
- 4.73%
- Cambio anual
- 16.31%
