Währungen / CASH
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CASH: Pathward Financial Inc
77.06 USD 1.34 (1.77%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CASH hat sich für heute um 1.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 75.30 bis zu einem Hoch von 77.76 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pathward Financial Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CASH News
- Pathward extends partnership with Oportun to continue loan origination
- Pathward Financial receives second Nasdaq non-compliance notice
- Pathward Financial declares $0.05 dividend for Q4 fiscal 2025
- Pathward Financial (CASH) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates (Revised)
- Trump criticizes Goldman Sachs over tariff predictions
- Pathward names Charles Ingram as chief information and operations officer
- ClearBridge Small Cap Growth Portfolios Q2 2025 Commentary (undefined:LMOIX)
- US Treasury keeps notes, bonds auction sizes steady, increases debt buybacks
- Pathward Financial, Inc. (CASH) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Pathward Financial, Inc. 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CASH)
- Pathward Financial (CASH) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Pathward Financial Q3 2025 slides: EPS grows despite net income decline
- Pathward Financial earnings beat by $0.14, revenue topped estimates
- Legal & General to close China A UCITS ETF in September
- CB Financial Services (CBFV) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Peapack-Gladstone (PGC) Misses Q2 Earnings Estimates
- Bank First Corporation (BFC) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Pathward Financial: Good Business Valued At Cheap (CASH)
- Pathward Recognized among U.S. News & World Report’s 2025-2026 Best Companies to Work For
- Blackhawk Network Brings More Secure, Contactless Innovations to Physical Gift Cards with New Tap to Pay Visa ® Gift Card
- Keefe, Bruyette & Woods maintains Meta Financial stock rating
- Americans are ‘revenge saving’ after years of splurging: ‘Savings are a great way to have some certainty.’
- Mauritania’s Tah elected president of AfDB, Africa’s top development bank
- Pathward Financial, Inc. Receives Expected Notice of Deficiency From Nasdaq Regarding Late Filing of Quarterly Report on Form 10-Q
CASH on the Community Forum
Tagesspanne
75.30 77.76
Jahresspanne
62.79 85.96
- Vorheriger Schlusskurs
- 75.72
- Eröffnung
- 76.11
- Bid
- 77.06
- Ask
- 77.36
- Tief
- 75.30
- Hoch
- 77.76
- Volumen
- 758
- Tagesänderung
- 1.77%
- Monatsänderung
- -2.28%
- 6-Monatsänderung
- 6.58%
- Jahresänderung
- 18.37%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K