Валюты / CASH
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CASH: Pathward Financial Inc
74.62 USD 0.51 (0.68%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CASH за сегодня изменился на -0.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 73.68, а максимальная — 75.13.
Следите за динамикой Pathward Financial Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CASH
- Pathward extends partnership with Oportun to continue loan origination
- Pathward Financial receives second Nasdaq non-compliance notice
- Pathward Financial declares $0.05 dividend for Q4 fiscal 2025
- Pathward Financial (CASH) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates (Revised)
- Trump criticizes Goldman Sachs over tariff predictions
- Pathward names Charles Ingram as chief information and operations officer
- ClearBridge Small Cap Growth Portfolios Q2 2025 Commentary (undefined:LMOIX)
- US Treasury keeps notes, bonds auction sizes steady, increases debt buybacks
- Pathward Financial, Inc. (CASH) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Pathward Financial, Inc. 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CASH)
- Pathward Financial (CASH) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Pathward Financial Q3 2025 slides: EPS grows despite net income decline
- Pathward Financial earnings beat by $0.14, revenue topped estimates
- Legal & General to close China A UCITS ETF in September
- CB Financial Services (CBFV) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Peapack-Gladstone (PGC) Misses Q2 Earnings Estimates
- Bank First Corporation (BFC) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Pathward Financial: Good Business Valued At Cheap (CASH)
- Pathward Recognized among U.S. News & World Report’s 2025-2026 Best Companies to Work For
- Blackhawk Network Brings More Secure, Contactless Innovations to Physical Gift Cards with New Tap to Pay Visa ® Gift Card
- Keefe, Bruyette & Woods maintains Meta Financial stock rating
- Americans are ‘revenge saving’ after years of splurging: ‘Savings are a great way to have some certainty.’
- Mauritania’s Tah elected president of AfDB, Africa’s top development bank
- Pathward Financial, Inc. Receives Expected Notice of Deficiency From Nasdaq Regarding Late Filing of Quarterly Report on Form 10-Q
CASH на Форуме Сообщества
Дневной диапазон
73.68 75.13
Годовой диапазон
62.79 85.96
- Предыдущее закрытие
- 75.13
- Open
- 74.88
- Bid
- 74.62
- Ask
- 74.92
- Low
- 73.68
- High
- 75.13
- Объем
- 269
- Дневное изменение
- -0.68%
- Месячное изменение
- -5.38%
- 6-месячное изменение
- 3.21%
- Годовое изменение
- 14.62%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.