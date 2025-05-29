Devises / CASH
CASH: Pathward Financial Inc
76.33 USD 0.73 (0.95%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CASH a changé de -0.95% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 75.68 et à un maximum de 77.30.
Suivez la dynamique Pathward Financial Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CASH Nouvelles
Range quotidien
75.68 77.30
Range Annuel
62.79 85.96
- Clôture Précédente
- 77.06
- Ouverture
- 76.53
- Bid
- 76.33
- Ask
- 76.63
- Plus Bas
- 75.68
- Plus Haut
- 77.30
- Volume
- 840
- Changement quotidien
- -0.95%
- Changement Mensuel
- -3.21%
- Changement à 6 Mois
- 5.57%
- Changement Annuel
- 17.25%
20 septembre, samedi