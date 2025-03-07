FiyatlarBölümler
Dövizler / BWG
Geri dön - Hisse senetleri

BWG: BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc

8.75 USD 0.08 (0.91%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BWG fiyatı bugün -0.91% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 8.73 ve Yüksek fiyatı olarak 8.84 aralığında işlem gördü.

BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BWG haberleri

Günlük aralık
8.73 8.84
Yıllık aralık
7.46 8.93
Önceki kapanış
8.83
Açılış
8.81
Satış
8.75
Alış
9.05
Düşük
8.73
Yüksek
8.84
Hacim
39
Günlük değişim
-0.91%
Aylık değişim
2.10%
6 aylık değişim
5.80%
Yıllık değişim
-1.24%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
Cari Hesap
Açıklanan
$​-251.312 B
Beklenti
$​-406.051 B
Önceki
$​-439.822 B
13:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
4.04 M
Önceki
4.01 M
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-2.0%
Önceki
2.0%
16:35
USD
Fed Başkanı Powell Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
2 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.641%