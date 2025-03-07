货币 / BWG
BWG: BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc
8.83 USD 0.01 (0.11%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BWG汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点8.81和高点8.90进行交易。
关注BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BWG新闻
日范围
8.81 8.90
年范围
7.46 8.93
- 前一天收盘价
- 8.82
- 开盘价
- 8.85
- 卖价
- 8.83
- 买价
- 9.13
- 最低价
- 8.81
- 最高价
- 8.90
- 交易量
- 95
- 日变化
- 0.11%
- 月变化
- 3.03%
- 6个月变化
- 6.77%
- 年变化
- -0.34%
23 九月, 星期二
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- $-406.051 B
- 前值
- $-450.170 B
13:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 4.04 M
- 前值
- 4.01 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -2.0%
- 前值
- 2.0%
16:35
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 3.641%