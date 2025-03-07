クォートセクション
BWG
BWG: BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc

8.83 USD 0.01 (0.11%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BWGの今日の為替レートは、0.11%変化しました。日中、通貨は1あたり8.81の安値と8.90の高値で取引されました。

BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
8.81 8.90
1年のレンジ
7.46 8.93
以前の終値
8.82
始値
8.85
買値
8.83
買値
9.13
安値
8.81
高値
8.90
出来高
95
1日の変化
0.11%
1ヶ月の変化
3.03%
6ヶ月の変化
6.77%
1年の変化
-0.34%
23 9月, 火曜日
12:30
USD
経常収支
実際
期待
$​-406.051 B
$​-450.170 B
13:00
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
14:00
USD
中古住宅販売件数
実際
期待
4.04 M
4.01 M
14:00
USD
中古住宅販売件数前月比
実際
期待
-2.0%
2.0%
16:35
USD
FRB Powell議長発言
実際
期待
17:00
USD
2年債入札
実際
期待
3.641%