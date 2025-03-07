通貨 / BWG
BWG: BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc
8.83 USD 0.01 (0.11%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BWGの今日の為替レートは、0.11%変化しました。日中、通貨は1あたり8.81の安値と8.90の高値で取引されました。
BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
8.81 8.90
1年のレンジ
7.46 8.93
- 以前の終値
- 8.82
- 始値
- 8.85
- 買値
- 8.83
- 買値
- 9.13
- 安値
- 8.81
- 高値
- 8.90
- 出来高
- 95
- 1日の変化
- 0.11%
- 1ヶ月の変化
- 3.03%
- 6ヶ月の変化
- 6.77%
- 1年の変化
- -0.34%
23 9月, 火曜日
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- $-406.051 B
- 前
- $-450.170 B
13:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
14:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 4.04 M
- 前
- 4.01 M
14:00
USD
- 実際
-
- 期待
- -2.0%
- 前
- 2.0%
16:35
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 3.641%